¿Asistirá al partido Colombia vs. Bolivia en Barranquilla? Aliste la sombrilla

AMDEP8507. EL ALTO (BOLIVIA), 10/10/2024.- James Rodríguez (d) de Colombia prepara un tiro libre este jueves, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre Bolivia y Colombia en el estadio Municipal en El Alto (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas Foto: EFE - Luis Gandarillas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves, 4 de septiembre, se disputa el partido por la fecha de Eliminatorias al Mundial 2026 entre Colombia y Bolivia. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para la capital de Atlántico durante el partido.

De acuerdo con la entidad, aunque la ciudad amaneció con predominio de tiempo seco, estas condiciones podrían cambiar durante el día. Se espera que haya cielo nublado y posibles lluvias ligeras hacia el final de la tarde.

Además, la noche iniciaría con lluvias esporádicas. Aunque habría tiempo seco en la mitad de la noche, hacia las últimas horas de este jueves se presentarían lluvias nuevamente.

El partido será a las 6:30 p.m., según la programación oficial, por lo que durante el encuentro se esperan las lluvias del final de la tarde e inicio de la noche.

“Si vas al estadio, no olvides tu impermeable o sombrilla, y prepárate para alentar con toda la energía”, recomendó el Ideam en un comunicado.

Lo que se juega Colombia en el partido de hoy

El encuentro entre Colombia y Bolivia podría definir la clasificación de la selección de nuestro país al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Hay varios caminos posibles para que en esta fecha se defina la clasificación de Colombia. Una es ganar, por cualquier resultado, a Bolivia. Los tres puntos asegurarían el cupo al Mundial, teniendo en cuenta que solo restaría una fecha.

Si Colombia empata, deberá esperar que Venezuela no le gane a Argentina, que se enfrentarán a la misma hora hoy. En caso de que la selección de Colombia pierda, solo servirá que Argentina gane, pues un empate de Venezuela dejaría abierta la disputa por el sexto puesto.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜