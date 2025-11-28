Logo El Espectador
Aumentan nivel de protección del tiburón oceánico de puntas blancas, ¿qué implica?

En medio de una cumbre de protección de especies de fauna y flora amenazadas, 110 países votaron a favor de aumentar la categoría de protección del tiburón oceánico de puntas blancas.

Redacción Ambiente
28 de noviembre de 2025 - 11:45 a. m.
Se aprobó que este tiburón pasara al Apéndice I, que es la más estricta categoría de protección del sistema.
Foto: Coralina
Durante la 20ª reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, por sus siglas en inglés), se decidió aumentar la categoría de protección del tiburón oceánico de puntas blancas (Carcharhinus longimanus).

Luego de varias discusiones sobre la incorporación de otras especies, se aprobó que este tiburón pasara al Apéndice I, que es la más estricta categoría de protección del sistema. En total, la propuesta, presentada por Panamá, fue adoptada con 110 votos a favor, 22 en contra y 6 abstenciones.

La decisión de cambiar la categoría de esta especie no fue recibida sin resistencia. “Japón y China se opusieron a la inclusión en la lista, argumentando que la propuesta carece de fundamento científico, tendría un impacto negativo en las actividades científicas y no es necesaria debido a las fuertes protecciones existentes. La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) recordó a las partes de la CITES que también son partes de la CMS sus obligaciones legales a la hora de decidir la inclusión de especies en los apéndices de la CITES", se lee en uno de los informes de uno de los días de negociación.

Cabe recordar que este tipo de categoría incluye especies en peligro de extinción, así como comercio internacional de especímenes de estos animales, salvo excepciones muy limitadas, como por ejemplo, para fines científicos. Uno de los objetivos de esta declaratoria es impedir la sobreexplotación.

En entrevista con el portal ABC, Barbara Slee, directora principal de programas del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, aseguró que esta es “nuestra última esperanza. Esta inclusión podría salvar (a los tiburones de puntas blancas) de la extinción”.

En contraste, el grupo de países también abordó la posibilidad de establecer nuevas protecciones para las anguilas. Sin embargo, esto no prosperó.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜n

Por Redacción Ambiente

