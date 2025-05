Si el mundo quiere salvar sus ciudades costeras, debe ir más allá del Acuerdo de París

Vista a través del lecho rocoso hacia el final del glaciar Vanderford, Tierra de Wilkes, Antártida Oriental (fotografía: Richard Jones). Foto: Richard Jones

Uno de los objetivos más ambiciosos del Acuerdo Climático de París es limitar el calentamiento global a +1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Hay voces que sugieren que el mundo la tiene cada vez más difícil para cumplir ese objetivo, pero incluso si se lograra finalmente, “+1,5 °C es un nivel demasiado alto" que “probablemente generará varios metros de aumento del nivel del mar en los próximos siglos, causando grandes pérdidas y daños a las poblaciones costeras y dificultando la implementación de medidas de adaptación”. Así lo determina una nueva investigación publicada este 20 de mayo en la revista científica y revisada por pares académicos, Communications Earth and Environment.

Desde 1901 y hasta 2018, el nivel promedio del mar en todo el planeta subió unos 20 centímetros. Pero lo ha hecho a velocidades distintas. Si entre 1901 y 1990, el mar subía a un ritmo de 1,4 milímetros por año, entre 2006 y 2018, esa velocidad duplicó: subía a 3,7 mm por año, se lee en la investigación. En 2023, el ritmo llegó a 4,5 mm por año, lo que muestra una aceleración clara. Aunque varios procesos contribuyen al aumento del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo es la fuente dominante, creen los autores del estudio.

“La continua pérdida de masa de las capas de hielo plantea una amenaza existencial para las poblaciones costeras del mundo, con un estimado de mil millones de personas que habitan tierras a menos de 10 m sobre el nivel del mar y alrededor de 230 millones que viven a menos de 1 m”, se lee en la investigación. Si el mar sube 20 cm para el año 2050 (una estimación que se considera moderada”), y no se toman medidas de adaptación, las pérdidas económicas por inundaciones en las 136 ciudades costeras más grandes del mundo podrían superar el billón de dólares por año. No solo importa cuánto sube el mar, sino qué tan rápido sube. Si sube muy rápido (por ejemplo, 10 a 20 milímetros por año), no habrá tiempo para prepararnos o construir defensas como diques, reubicar poblaciones o rediseñar ciudades.

Por todo esto (y mucho más), los países se comprometieron en el Acuerdo Climático de París a limitar el calentamiento global, que está impulsando el derretimiento de la masa de las capas de hielo. Sin embargo, este estudio reúne información de épocas pasadas con clima cálido, datos recientes sobre el derretimiento de las capas de hielo y simulaciones por computadora, para concluir que un aumento de 1,5 °C sobre los niveles preindustriales es demasiado alto. Incluso el nivel actual, que ya es 1,2 °C más caliente, podría provocar un rápido deshielo de las capas de hielo, lo que causaría un aumento rápido del nivel del mar, de más de 10 milímetros por año. Este ritmo sería tan rápido que sería muy difícil adaptarse a tiempo.

Debido a que un colapso rápido de las capas de hielo causaría daños enormes para la humanidad, los científicos insisten en ser muy precavidos y sugieren que la temperatura global debería mantenerse más baja que la actual para proteger las capas de hielo. Aunque es difícil determinar cuál es el límite seguro, estiman que ese límite estaría cerca de 1 grado Celsius o incluso menos.

“Limitar el calentamiento a 1,5 °C sería un logro importante y este debería ser nuestro objetivo principal. Sin embargo, incluso si este objetivo se alcanza o solo se supera temporalmente, es necesario ser consciente de que el aumento del nivel del mar probablemente se acelerará a tasas muy difíciles de adaptar; tasas de un centímetro al año no son descartables durante la vida de nuestros jóvenes", señala Chris Stokes, docente de la Universidad de Durham y autor principal del estudio en un artículo publicado por esta institución. El profesor Stokes ha asistido a cada una de las tres últimas reuniones de la COP y sugiere que los responsables políticos y los gobiernos deben ser más conscientes de los efectos que un aumento de 1,5 °C en las temperaturas podría tener sobre las capas de hielo y los niveles del mar.

