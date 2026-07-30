¿Aún no entiende los nervios por el fenómeno de El Niño? Mire que pasa en el Océano Pacífico

Los modelos de la NOAA, el IDEAM y otros centros de investigación coinciden en que el fenómeno de El Niño podría ser muy fuerte. Los datos muestran un comportamiento inusual, especialmente en las anomalías registradas en el océano Pacífico. Aquí le explicamos qué revelan esas gráficas, por qué los científicos siguen de cerca su evolución y qué podría significar para Colombia.