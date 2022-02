Australia declara al koala como una especie en peligro de extinción

Se calcula que en los incendios de 2019 unos 60 mil koalas resultaron afectados. Foto: Agencia EFE

Este viernes los australianos se levantaron con una noticia nada alentadora: el koala, un icónico animal de ese país, fue declarada por el Gobierno como una especie en peligro de extinción. (Lea Colombia pedirá a la Unesco que declare la Bahía de Tribugá como patrimonio)

Según dijo el Ministerio de Ambiente de ese país, la población de este marsupial ha disminuido significativamente en los últimos años. Hay varias razones que explican este fenómeno: por un lado están los intensos incendios que se han producido en los últimos años y que han dejado miles de hectáreas quemadas. En 2019, por ejemplo, dejaron cerca de 60 mil koalas afectados (heridos o muertos).

Por otro lado, explicaron, ha habido intensas sequías, pérdida de hábitat y algunas enfermedades que han contribuido a la disminución del número de ejemplares.

De acuerdo con el gobierno australiano, la decisión fue tomada luego de que un informe predijera que los koalas podrían extinguirse en 2050 en caso de que no hubiese una intervención urgente, intervención que se pondrá en marcha en los próximos meses.

Como aseguró el ministro de Ambiente Scott Morrison, ese país destinará 35,7 millones de dólares en los próximos 4 años para recuperar la población de koalas.

Ya en 2020, la sede en Australia de WWF, junto a otras organizaciones, había nominado al koala para incluirlo en la lista de especies en peligro de extinción.

Sin embargo, para Deborah Tabart, presidenta de la Australian Koala Foundation, este nuevo estatus no significa mucho. “El gobierno federal puede estar ofreciendo a nuestros koalas una nueva palabra agradable, pero detrás de todas las oportunidades para tomar fotografías y la retórica política, continúan aprobando la destrucción del hábitat de los koalas”, le dijo a The New York Times.

“Si continúa la limpieza del hábitat del koala, un nuevo cambio de estado es inminente: de en peligro de extinción a extinto”, recalcó.