Avanza el proceso para el el primer parque solar indígena de Colombia en Cesar

Según la ANT, el proceso se adelantó en coordinación con la comunidad Arhuaca y con Greenwood Energy, empresa a cargo del desarrollo de los proyectos, lo que permitió reducir los tiempos habituales en este tipo de trámites. Foto: Cortesía Greenwood Energy

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó oficialmente al pueblo Arhuaco los actos administrativos que formalizan la servidumbre sobre predios baldíos de la Nación requeridos para la construcción de una línea de interconexión eléctrica de 10,7 kilómetros en el municipio de Copey, Cesar. La línea conectará las plantas solares fotovoltaicas Terra Site I y Terra Site II, cada una con capacidad de 19,9 MWac, al Sistema Interconectado Nacional.

El acto de entrega se llevó a cabo en Bogotá en la sede de la ANT. Estuvo encabezado por Lina María Salcedo, subdirectora de la Oficina de Administración de Tierras de la Nación. Los documentos fueron recibidos por autoridades designadas por los Mamus mayores de las Kankurwas originarias de Seykúmuke y Numa’ka: Rogelio Torres, Noel Torres y Emilio Chaparro, este último en calidad de representante legal de la Asociación de Mamus Mayores y Autoridades del Pueblo Arhuaco (Ni’kuma).

Según la ANT, el proceso se adelantó en coordinación con la comunidad Arhuaca y con Greenwood Energy, empresa a cargo del desarrollo de los proyectos, lo que permitió reducir los tiempos habituales en este tipo de trámites. “Desde el equipo de Servidumbres estamos muy contentos de poder sumar nuestro granito de arena al proyecto Terra. Poder avanzar con la regulación de servidumbres en un proyecto de esta magnitud, que impulsa la energía renovable y trae desarrollo real a las comunidades, nos llena de orgullo”, señaló María Constanza González, líder jurídico del proceso de formalización y regulación de servidumbres de la ANT.

El pueblo Arhuaco jugó un papel central en la definición del trazado de la línea, con base en el mandato de sus autoridades tradicionales. “La decisión de cómo trazar la línea fue guiada por la Ley de Origen y el mandato de los mamus, y representa la armonía entre lo espiritual y lo material”, afirmó Noel Torres, secretario de los Mamus Mayores de Seykúmuke y Numa’ka.

La línea de interconexión es clave para la primera fase de la plataforma Terra Initiative, concebida desde la cosmovisión Arhuaca en asociación con Greenwood Energy, subsidiaria de Libra Group. Esta fase contempla una capacidad total de 52 MWp entre dos plantas solares, con una generación proyectada superior a 82 GWh al año. A largo plazo, el plan prevé alcanzar 162 MWp de capacidad instalada en tres fases.

Además de la infraestructura eléctrica, Terra Initiative incluye la construcción de un nuevo asentamiento indígena y la compra de tierras para la recuperación del territorio ancestral en la Sierra Nevada de Santa Marta. El modelo plantea una integración entre el conocimiento tradicional indígena y la regulación técnica, ambiental y social que exige la normativa colombiana.

“Para nosotros este proyecto no es solo energía. Es un camino para cuidar nuestra Madre Tierra, proteger los lugares sagrados y garantizar un futuro para nuestros hijos y nietos”, añadió Torres.

Con la formalización de la servidumbre, los proyectos solares de Copey quedan habilitados para avanzar en las etapas de conexión al sistema eléctrico nacional, aportando a la transición energética del país y dejando un precedente jurídico de articulación entre una comunidad indígena, el Estado y el sector privado.

