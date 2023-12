Avistamiento de tiburones dormidos cambió la forma como se creía que respiraban

.Los investigadores que realizaron el descubrimiento hacen parte del centro de Investigación Save Our Seas D’Arros. Foto: Dave J Hogan / Getty Images

A lo largo de la historia, se ha documentado que los tiburones necesitan nadar continuamente para respirar a través de sus branquias. Sin embargo, científicos encontraron a un grupo durmiendo bajo arrecifes de la isla Seychelles.

De manera más específica, los investigadores hallaron a una especie llamada tiburón gris de arrecife, que se caracteriza por tener un cuerpo estilizado, de hocico largo y ancho, además de grandes ojos. Los buzos pueden identificarlos fácilmente, ya que, además de ser curiosos y acercarse a los humanos mucho más que otras especies de tiburón, también tienen un borde negro en el margen de su cola. En términos de dimensiones, la mayoría tiende a medir menos de 1,9 metros y se encuentran en profundidades inferiores a 60 metros, aunque tienen la capacidad de sumergirse más.

Los investigadores que realizaron el descubrimiento hacen parte del centro de Investigación Save Our Seas D’Arros. Su director, Robert Bullock, describió en un comunicado que, al principio, creyeron que se trataba de otros animales que normalmente descansan bajo los arrecifes. “Pero nos sorprendió muchísimo que resultaran ser tiburones grises de arrecife”, dijo.

Lo que se conocía sobre cómo respiran los tiburones era que lo hacían a través de sus branquias de dos maneras: algunos, llamados “ventiladores ram”, dirigen el agua de mar sobre las branquias y necesitan mantenerse en constante movimiento para hacerlo. Otros, conocidos como “impulsores bucales”, bombean activamente agua de mar sobre sus branquias, incluso cuando no están en movimiento. Estos últimos pueden estar en reposo, pero no había evidencia de que los ventiladores ram también. Sobre ellos, se ha creído que pueden no dormir en absoluto, sino descansar en pequeños intervalos de tiempo que les permita, de igual manera, continuar nadando.

El descubrimiento del equipo de Bullock resulta muy importante, ya que, históricamente, se ha considerado que los tiburones grises de arrecife hacen parte del grupo de ventiladores ram. “Eso cambia la manera como hemos considerado el sueño de los tiburones en general de manera radical”, explica el director.

Lo que sugeriría el descubrimiento es que esos animales son capaces de periodos de descanso de aproximadamente 40 minutos, en los que pueden ventilar sus branquias de una manera que todavía no es conocida y requiere más investigación, según se lee en el artículo científico publicado en la revista académica Fish Biology.

Bullock dice que, a partir de ahora, se deberá cambiar la manera como se ha estudiado el metabolismo y consumo de energía de estas especies. La investigación concluye diciendo que una posible hipótesis fue descartada, y era el hecho de que las corrientes desempeñaran un importante papel en el descanso de los tiburones que se consideran ventiladores ram. Sin embargo, los que fueron observados en Seychelles no estaban en una zona donde pudieran utilizar el movimiento del agua para continuar respirando. “Ambos sitios donde se registraron las observaciones constituyen arrecifes aislados, productivos y profundos, y estas características pueden influir en la elección de estas áreas para el descanso”, concluyó la investigación.

