¡BAM! La pieza que falta para pasar de las palabras a la acción en la transición justa mundial

Hasta el momento, las discusiones sobre la transición justa, que involucra, entre otros muchos aspectos, la energética, ha permanecido como un asunto voluntario en el seno de las negociaciones sobre cambio climático. Miles de organizaciones de la sociedad civil quieren que eso cambie y proponen la creación de un mecanismo que le dé “más dientes” a la discusión. Por el momento, la idea convenció al bloque de negociación más gran de la ONU, que agrupa a 134 países, incluido Colombia.