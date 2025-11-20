Logo El Espectador
Ambiente
¡BAM! La pieza que falta para pasar de las palabras a la acción en la transición justa mundial

Hasta el momento, las discusiones sobre la transición justa, que involucra, entre otros muchos aspectos, la energética, ha permanecido como un asunto voluntario en el seno de las negociaciones sobre cambio climático. Miles de organizaciones de la sociedad civil quieren que eso cambie y proponen la creación de un mecanismo que le dé “más dientes” a la discusión. Por el momento, la idea convenció al bloque de negociación más gran de la ONU, que agrupa a 134 países, incluido Colombia.

César Giraldo Zuluaga
21 de noviembre de 2025 - 12:33 a. m.
Grupos de la sociedad se manifiestan al interior de la Zona Azul, en la COP30 de Belém, Brasil, pidiendo el establecimiento del Mecanismo de Acción de Belém (BAM, por sus siglas en inglés).
Foto: IISD/ENB | Mike Muzurakis

¡BAM! Esa es una de las palabras que más se escucha en las conversaciones de pasillo que tienen lugar en el centro donde se adelantan las negociaciones de la cumbre de cambio climático COP30, en Belém, Brasil. Su popularidad e importancia es tal, que logró colarse en las salas donde líderes de más de 190 países del mundo se reúnen durante estas dos semanas para intentar encontrar caminos y alternativas que nos permitan hacerle frente al cambio climático.

