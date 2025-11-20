¡BAM! La pieza que falta para pasar de las palabras a la acción en la transición justa mundial

Grupos de la sociedad se manifiestan al interior de la Zona Azul, en la COP30 de Belém, Brasil, pidiendo el establecimiento del Mecanismo de Acción de Belém (BAM, por sus siglas en inglés).
Foto: IISD/ENB | Mike Muzurakis
¡BAM! Esa es una de las palabras que más se escucha en las conversaciones de pasillo que tienen lugar en el centro donde se adelantan las negociaciones de la cumbre de cambio climático COP30, en Belém, Brasil. Su popularidad e importancia es tal, que logró colarse en las salas donde líderes de más de 190 países del mundo se reúnen durante estas dos semanas para intentar encontrar caminos y alternativas que nos permitan hacerle frente al cambio climático.
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación