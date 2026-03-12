Publicidad

Barrer, caminar y otras actividades cotidianas ahora son más riesgosas por el calor

Un nuevo estudio señala que el calor reduce el tiempo que las personas pueden realizar sus actividades cotidianas con seguridad. En Colombia, antes teníamos 330 horas de riesgos, ahora pasamos a 561.

Redacción Ambiente
12 de marzo de 2026 - 06:14 p. m.
Un nuevo estudio revela que alrededor del 35 % de la población mundial vive actualmente en zonas donde el calor limita gravemente la actividad segura.
Foto: Freepik

La exposición al calor representa una amenaza que se ha venido advirtiendo desde hace varios años. Nos han hablado de que eventos como el Mundial de Fútbol que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, este año, representa grandes riesgos por las altas temperaturas que se prevén para los partidos. El sindicato mundial de futbolistas FIFPRO, por ejemplo, advertía hace unos meses que los jugadores corren el riesgo de que su temperatura central supere los 40 grados centígrados, lo que puede provocar “falta de control muscular,...

Por Redacción Ambiente

