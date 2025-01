Abren convocatoria para financiar tesis de pregrado y maestría sobre biodiversidad

El objetivo, explica la entidad, es “fomentar la investigación en biodiversidad colombiana desde todas las áreas del conocimiento”. Foto: Jhon Barros (Instituto Humboldt).

La Fundación Alejandro Ángel Escobar (FAAE) anunció que ya está abierta la convocatoria de las Becas Colombia Biodiversa I - 2025, que está dirigida para estudiantes de pregrado y maestría para financiar tesis de grado que estén relacionadas con el conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad de Colombia.

El objetivo, explica la entidad, es “fomentar la investigación en biodiversidad colombiana desde todas las áreas del conocimiento”. Además, junto con el Programa Ruta de la Sostenibilidad del Convenio con Asocolflores, se ofrecen tres becas para apoyar tesis de grado sobre flora y fauna silvestre asociada a agroecosistemas de la floricultura.

De esta manera, el programa de Becas ofrece financiar parcial o totalmente el desarrollo de las tesis de grado. En total, los beneficiarios recibirán hasta $3,5 millones para el desarrollo de sus investigaciones.

“Con los recursos de cada beca se podrán cubrir todos los gastos asociados al desarrollo de la tesis de grado (como equipos y materiales, insumos de laboratorio, costos de viaje, manutención en campo, entre otros). En ningún caso los recursos podrán utilizarse como salario, ni para cubrir costos de matrículas universitarias”, explica la FAAE, a través de un comunicado.

● Ser estudiante de nacionalidad colombiana inscrito en uno o más programas de pregrado o maestría, y que adelante su trabajo de grado sobre conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad colombiana; o que adelante su trabajo de grado sobre flora y fauna silvestre asociada a agroecosistemas de la floricultura,

● Los aspirantes de universidades colombianas deberán estar matriculados en un programa y universidad aprobados por el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior (Icfes). En el caso de aspirantes de universidades extranjeras, estas deberán estar formalmente reconocidas,

● Podrán participar estudiantes de distintos programas académicos cuyos temas de grado estén relacionados con los objetivos del Fondo de Becas Colombia Biodiversa: conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad colombiana. El propósito del Fondo es fomentar la investigación en biodiversidad colombiana desde todas las áreas del conocimiento,

● Las propuestas postuladas no deberán exceder el 50 % del cronograma de ejecución al momento del cierre de la convocatoria.

● Las propuestas postuladas deben tener un título, una introducción de no más de cuatro párrafos en el que se incluya la relevancia de la investigación para la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad colombiana, o sobre flora y fauna silvestre asociada a agroecosistemas de la floricultura; un objetivo general y los objetivos específicos, la aproximación metodológica, la cual deberá ser clara y descriptiva, los resultados esperados, mencionar si se utilizó alguna herramienta de Inteligencia Artificial (AI) en la elaboración de la propuesta, y hacer mención en la metodología que ampara el muestreo de especies silvestres (si aplica), y bibliografía correctamente citada. La propuesta de investigación, NO deberá exceder cinco páginas tamaño carta en letra Times New Roman de 12 puntos y márgenes de 1.5 centímetros, en estas cinco páginas se incluye la bibliografía.

● Los aspirantes que hayan participado en una convocatoria anterior no podrán inscribirse nuevamente en la misma categoría. Únicamente se aceptarán propuestas de estudiantes que en el pasado se hayan presentado en pregrado y en la actualidad opten por una beca de maestría.

● El aspirante deberá dar autorización a la Fundación Alejandro Ángel Escobar para realizar el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de tratamiento de datos personales de la FAAE.

Tenga en cuenta que el incumplimiento de alguno de los requisitos es causal para no aceptar una preinscripción.

Si está interesado en postularse para algunas de las becas que ofrece la convocatoria, lo primero que debe hacer es preinscribirse. Para esto debe diligenciar a este formulario que está disponible en la página de la entidad.

En este se debería cargar la documentación requerida, que incluye una propuesta de investigación, presupuesto detallado y justificado, cronograma de actividades y, entre otros, una carta del director de tesis.

“Si la propuesta es colectiva los datos de cada uno de los integrantes deberán ser debidamente diligenciados en el formulario de preinscripción. Por favor, no ingresar como participante de la propuesta al director(a) del trabajo postulado”, precisa la FAAE.

Después de completar esta etapa de manera correcta, la inscripción la realizará la Fundación Alejandro Ángel Escobar, la cual enviará un correo electrónico al postulante. Posteriormente, la FAAE realizará un proceso de evaluación y publicará los resultados de la convocatoria.

Si quiere conocer todos los requisitos para la postulación, puede visitar la página web de la convocatoria dando clic aquí.

