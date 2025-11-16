Logo El Espectador
Ambiente
16 de noviembre de 2025 - 12:13 a. m.

Belén marcha en el “funeral” de los combustibles fósiles durante la COP30

Miles de personas se tomaron las calles de Belén para escenificar el “funeral” de los combustibles fósiles y enviar un mensaje directo a la COP30: la crisis climática exige decisiones inmediatas que aceleren el fin del petróleo, el gas y el carbón. Así, abrir paso a una transición justa que proteja la Amazonía y a las comunidades que la habitan.

César Giraldo Zuluaga

