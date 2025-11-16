Antes de la nieve, un recorrido por los páramos de Colombia en busca de su conservación

Colombia alberga alrededor del 50 % de extensión de páramos en el mundo. Foto: MARIO ACEVEDO

Los páramos son uno de los ecosistemas claves en el ciclo del agua en Colombia. Reciben el agua evaporada que viaja en forma de ríos voladores desde la Amazonia, la retienen en grandes cantidades y la liberan de a pocos, formando varios de los ríos que abastecen de agua a las grandes ciudades.

También, son el hogar de una gran variedad de especies de fauna y flora, como el oso de anteojos y los frailejones, que ayudan a mantener el equilibrio de estos ecosistemas, que tienen su mayor extensión en el mundo en territorio colombiano.

En total, el país alberga tres millones de hectáreas de páramo en diferentes zonas de los Andes. Para hacerse una idea, esto significa que de cada 100 metros cuadrados de páramo que hay en el mundo, 50 están en las montañas de Colombia.

El documental ‘Antes de la nieve’, que se estrenará este lunes festivo en Caracol Televisión, después de la emisión de noticias de las 7:00 p.m., hace un recorrido por algunos de los páramos del país para mostrar su biodiversidad y la importancia de conservarlos.

En un viaje guiado por el naturalista Mateo Hernández y el cantante Andrés Cepeda, el documental recopila los sonidos y los colores de los páramos. Durante su recorrido, también muestran a las personas que habitan en estos ecosistemas y que, como parte de su vida, se encargan de protegerlos.

“Sentíamos que contando los páramos podíamos hablar de un país donde constantemente nace la vida, el agua y la gigante diversidad que nos rodea, pero que no podemos ver la verdadera riqueza de la que no somos conscientes. Ahora faltaba encontrar unas voces que pudieran contar esa historia, y ahí aparecen Andrés Cepeda y Mateo Hernández, dos habitantes del páramo, hijos del frío y buscadores de aventuras”, explicó Alessandro Angulo, director del documental, quien también ha estado al frente de otros reconocidos largometrajes, como El sendero de la anaconda.

Durante su recorrido en ‘Antes de la nieve’, el artista Andrés Cepeda va componiendo una canción sobre los páramos, la diversidad que albergan y el rol que tienen en la vida diaria de las personas.

El documental también hace parte de una iniciativa que tiene como objetivo la conservación de los páramos. “Desde hace más de ocho años, a través del programa ‘miPáramo’, Bavaria y sus aliados han trabajado en la protección de este ecosistema, que provee cerca del 70% del agua que consumen los colombianos y es refugio de vida y biodiversidad. Ahora, como parte de la estrategia de contenidos con propósito de Caracol Televisión, que cumple más de 15 años, Antes de la nieve llega como una cooperación creativa con la participación de Bavaria”, informó Caracol Televisión en un comunicado.

