Así crece el turismo sostenible en la Ciénaga Grande de Santa Marta

La Ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande de Colombia. Foto: FAO

En medio del suave agitar y sonido de las aguas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, la laguna costera más grande de Colombia, es posible ver paisajes marcados por bosques de manglares, palafitos, atardeceres reflejados en sus espejos de agua y la presencia de colibríes, bagres, zorros, monos, entre otros animales únicos en esta zona del mundo.

Tierra adentro, en las cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta, una serie de proyectos cafeteros resaltan en ciertas zonas del departamento del Magdalena, en los que se sienten los aromas y la cultura detrás de una forma única de producir uno de los granos más consumidos en el planeta, el café, uno de los símbolos más icónicos de Colombia.

Estas imágenes son solo unas de las diversas experiencias de turismo comunitario y sostenible que impulsa el proyecto Paisajes Sostenibles-Herencia Colombia con un objetivo doble, apoyar el desarrollo económico de las comunidades locales y mejorar la conservación de la naturaleza. En el país este proyecto se desarrolla en dos paisajes: Andes Centrales y Caribe.

Para el caso del paisaje Caribe involucra a la Sierra Nevada y a la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM); esta última reconocida internacionalmente como Sitio Ramsar por la Unesco, una categoría que implica un manejo sostenible. Es en estos sitios en los que se han enfocado los proyectos de turismo comunitario de esta iniciativa que es liderada por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar), en asociación con Parques Nacionales Naturales, bajo la coordinación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la financiación de la Unión Europea.

Estos esfuerzos, con los que se han impulsado alrededor de diez emprendimientos locales, toman especial relevancia en un día como hoy, viernes 27 de septiembre, en el que se celebra el Día Mundial del Turismo, cuya meta es concienciar sobre cómo este sector puede contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En los últimos meses, se han impulsado proyectos turísticos relacionados con el aviturismo, el recorrido por paisajes naturales, visitas a proyectos cafeteros o de apicultura con un gran potencial, según expertos de la FAO, para atraer cada vez más turistas.

“En la Ciénaga Grande, por ejemplo, hemos detectado en el turismo una gran oportunidad, pues este permite mover toda la economía local y es un generador de transformación de comportamientos y de modos de vida más sostenibles en torno a esta riqueza natural”, explica Daniel Guerrero, jefe de la Línea de Investigación Valoración Económica de Invemar.

Según explica Guerrero del Invemar, el turismo sostenible —que puede ser entendido como una actividad recreativa que genera impactos mínimos en el medioambiente— da incentivos, tanto para las comunidades como para los turistas, con el objetivo de conservar la naturaleza para que este destino se preserve al largo plazo. Y, además, permite conocer a los turistas, más de cerca, los retos por los que pasan los ecosistemas.

“En estas zonas hay aves únicas. Un ejemplo es el colibrí manglero (Chrysuronia lilliae) el cual es muy bonito y uno de los más buscados en el país, pero está en peligro crítico de extinción. Esta especie se puede ver en varias zonas del país, como en los palafitos de las Ciénaga Grande de Santa Marta. Esta es solo uno de los diferentes animales y plantas interesantes que se pueden conocer en estos espacios”, indicó Luis Ureña, de Manakin Nature Tours, empresa apoyada por el proyecto.

Por su parte, el otro gran enfoque del proyecto ha sido el impulso de las comunidades y el talento local. “La costa caribe ha sido históricamente un sitio en el que el turismo es fuerte, pero en estas zonas donde se cuenta con un gran potencial aún no se ha consolidado del todo el encadenamiento, por ejemplo, con los proyectos cafeteros para ampliar el espectro de la oferta turística hacia el agroturismo. Por ello, desde la FAO, buscamos fortalecer este sector de la mano de la oferta natural y de las comunidades”, explica Martín Gaona, líder del componente de Iniciativas Económicas del proyecto desde FAO.

Así lo corrobora Gabriela Quintero, de 24 años, quien lidera una empresa familiar de turismo enfocada en el aviturismo y el recorrido de paisajes en Nueva Venecia, un corregimiento en medio de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

“Hace algunos años vimos que el turismo crecía en la Ciénaga, pero que era realizado por agencias externas cuya actividad no beneficiaba directamente a la comunidad, no mostraba realmente la experiencia de nuestro territorio y no conectaba con la gente que vivía allí”, cuenta Quintero, líder del proyecto de Turismo Viajando con Gaby, que inició hace cuatro años.

Para consolidar el sector local, desde el proyecto Paisajes Sostenibles, se han realizado mentorías empresariales, entrega de equipos para la logística administrativa y, según destaca Quintero, se ha logrado una promoción y visibilización de los emprendimientos locales en ferias nacionales para posicionar su oferta de turismo sostenibilidad en el mercado.

Desde el proyecto se está trabajando la consolidación de dos paquetes turísticos, en la vertiente occidental de la Sierra Nevada, encadenados con agencias de alcance nacional e internacional para aumentar la cantidad de visitantes que van a esta zona. Por otra parte, los participantes del proyecto destacan el esfuerzo para lograr un encadenamiento productivo entre los diferentes actores para fortalecer el sector turístico local.

“Entre las experiencias que ofrecemos está el avistamiento de aves, pero también hay muestras folclóricas, e incluso la oportunidad de sembrar manglares en zonas afectadas por la actividad humana. Aunque no hemos formado como tal una cooperativa, cado uno respeta el trabajo del otro, y eso se ha convertido en un gran impulso para el sector”, explica Quintero, de Viajando con Gaby.

Un turismo con impacto mínimo

En el enfoque del turismo sostenible está la premisa de evitar un impacto en los ecosistemas que se visitan. Para lograr esto, desde el Invemar se realizaron una serie de estudios para establecer la carga máxima para asegurar la protección de estos atractivos naturales.

“Toda actividad genera impacto, y el turismo tiene sus efectos en los ecosistemas. Para esto se ha estudiado cómo mitigar el impacto del transporte, el sector hotelero, entre otros, para que no se sobrepasen los límites de los ecosistemas”, explica Guerrero, del Invemar.

Por su parte, desde la FAO, se habla incluso de un turismo con efectos regenerativos en el que se fomenta la conservación de la naturaleza y, además, genera experiencias que acerquen a las personas a los retos que enfrentan los ecosistemas.

“El turismo no ha dado las herramientas que necesitábamos para la conservación que, como todos sabemos, es costosa. Pero hemos logrado unirnos como comunidad para hacer, por ejemplo, emprendimientos de recolección de residuos, que se transforman para elaborar recuerdos para los turistas”, resalta Gabriela Quintero.

Por su parte, desde los emprendimientos se han desarrollado capacidades para sensibilizar a los turistas durante su experiencia para hacer su estadía más sostenible y minimizar esa presión de la actividad humana en los ecosistemas.

En los próximos seis meses, el proyecto continuará implementando medidas para mejorar los emprendimientos, que incluyen mejoras físicas a las instalaciones y establecer esas conexiones nacionales e internacionales para traer cada vez más turistas a estas zonas del país. “Aún hay mucho por hacer, pero nos emociona ya tener un inicio, que es lo más importante para transformar nuestro territorio y la vida de nuestras familias”, indica Quintero, de la empresa Viajando con Gaby.