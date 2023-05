Así está afectando el cambio climático la reproducción de 104 especies de aves

La Cigüeña blanca (Ciconia ciconia), es una de las especies más afectadas por el calentamiento global. Foto: Pixabay

En los últimos años, los ornitólogos, que son los científicos que estudian a las aves, vienen investigando los efectos que el cambio climático puede tener sobre estos animales. Varios estudios han demostrado que el aumento en la temperatura global ha alterado las estaciones o periodos del año en el que las aves se reproducen. (Puede leer: Cuatro consejos para no perjudicar a las ballenas si las quiere ver en el Pacífico)

Sin embargo, hasta el momento se sabía poco sobre los efectos que estaría teniendo el calentamiento global respecto a la producción de crías. Para llenar este vacío, un grupo de más de 100 científicos de varias partes del mundo recopiló los datos de reproducción de más de 104 especies y 201 poblaciones de aves entre 1970 y 2019.

En el estudio, que fue publicado recientemente en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los investigadores explican que lo hicieron para poder evaluar los cambios temporales en “producción anual de las crías por parte de las hembras reproductoras”, teniendo en cuenta, tanto los cambios en la temperatura local, como los rasgos del ciclo biológico de las especies. (Le puede interesar: Esto dice el último reporte sobre nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz)

Jeff Hoover, investigador de la Universidad de Illinois (Estados Unidos), y uno de los autores del estudio, explicó que uno de los hallazgos más importantes del trabajo tiene que ver con que “en las 201 poblaciones de aves silvestres que estudiamos, la producción de crías disminuyó en general en las últimas décadas. Sin embargo, hay mucha variabilidad entre poblaciones y especies”.

A lo que se refiere Hoover es que el 56,7 % de las poblaciones analizadas mostraron una tendencia decreciente en la producción de crías, mientras que el restante 43,3 % exhibieron un aumento. Según el estudio, las especies migratorias y de mayor tamaño experimentaron una reducción de la producción de las crías a medida que la temperatura aumenta, mientras que las especies sedentarias y de menor tamaño tendieron a producir más crías. (También puede leer: UNGRD recomendó evacuar inmediatamente zonas cercanas al cráter de nevado del Ruiz)

Ejemplo de las primeras, expuso el científico, son el aguilucho cenizo, la cigüeña blanca, el quebrantahuesos, el charrán rosado, la golondrina común y el carricero alirrojo. Mientras que, las especies que más crías produjeron fueron el petrel de Bulwer, el gavilán euroasiático, el torcecuello euroasiático, el papamoscas cerrojillo y la curruca pitonotaria.

Para el investigador, “esto demuestra que, aunque el planeta se está calentando en general, los efectos del calentamiento global sobre el clima y las temperaturas locales pueden variar considerablemente en las distintas zonas de cría de una especie”. (Puede interesarle: La mayor reintroducción de la historia: caracoles “extintos” regresan a su hábitat)

Aunque el estudio sí encontró que varias especies están resultando más afectadas por el cambio climático, los autores de la investigación advierten que es importante reconocer que “muchos de los peligros a los que se enfrentan las especies son el resultado de complejas interacciones entre el cambio climático y los rasgos ecológicos, vitales y de comportamiento de las especies consideradas”.