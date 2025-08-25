Así se está gestando una nueva gobernanza en torno al agua en la Sierra Nevada de Santa Marta

La sierra es clave para la gestión hídrica de tres departamentos del país. Foto: Paisajes Sostenibles

La Sierra Nevada de Santa Marta, además de ser una de las joyas naturales del país y uno de los principales atractivos turísticos de la costa Caribe colombiana, es una región clave para el suministro de agua de, al menos tres departamentos: Cesar, La Guajira y Magdalena.

Desde sus glaciares y otros nacimientos hídricos brotan las aguas que alimentan tanto el consumo de los hogares como la vida en sus bosques y serranías, además de las múltiples actividades económicas que se han ido consolidando en esta región: la ganadería, el café en las zonas medias y, en su base, las extensas zonas bananeras y palmeras que dominan las tierras bajas de la Sierra.

Para dimensionar su rol hídrico, de sus montañas nacen más de 10.000 millones de metros cúbicos de agua al año, es decir, 317 metros cúbicos por segundo. Para ponerlo en perspectiva, se estima que una persona en Bogotá consume alrededor de 10,76 metros cúbicos al mes.

El problema es que este suministro no está garantizado a largo plazo. Como explica Dora Milena Zapata, gestora del Mosaico Caribe de WWF, es una región “con muchos retos climáticos, con épocas de sequías muy marcadas, lo que tiene un impacto directo en las comunidades, ecosistemas y en los sistemas productivos. Según las modelaciones que hemos hecho, si seguimos con las dinámicas actuales de uso del suelo y de recursos, para 2100 podríamos estar enfrentando una situación de desabastecimiento de agua crítica”.

Esta amenaza no solo pone en riesgo a las comunidades locales, sino también a la gran biodiversidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1979 e incorporada a la Red Mundial de Reservas de Biosfera en 2006. Para dar una idea, se han registrado más de 1.800 especies de plantas con flores en esta región, muchas de ellas endémicas.

Frente a estos retos, han surgido diversas propuestas de acción. Una de ellas es la Plataforma de Custodia del Agua (PCA), una iniciativa público-privada-comunitaria que, desde 2015, busca impulsar la restauración de las cuencas hídricas que van desde la Sierra hasta la Ciénaga Grande de Santa Marta, así como mejorar la gobernanza del agua mediante la acción colectiva, el diálogo y la concertación entre comunidades, sectores productivos y entidades institucionales.

La PCA promueve la restauración de áreas estratégicas para garantizar el uso sostenible de este recurso. En el marco de esta iniciativa, WWF, Uniban Fundación, Fundeban, Fundación Grupo Agrovid, Asoriofrío, Fundeban, Fundabanarica, Corcialey, Coremac, Corpounibana y Corpovega han financiado y acompañado proyectos que, junto con campesinos, aliados como el Comité de Cafeteros del Magdalena y expertos técnicos, han impulsado la restauración de las microcuencas de Guandusaca y Palmichal, en el corregimiento de San Pedro de la Sierra, municipio de Ciénaga (Magdalena).

En los últimos años, a esta apuesta —ya consolidada en el territorio— se sumó un nuevo aliado: el proyecto Paisajes Sostenibles – Herencia Colombia, financiado por Unión Europea que tiene como objetivo mejorar la gestión y gobernanza de ecosistemas clave en el país. Gracias a esta alianza, se pasó de 186 hectáreas de restauración inicialmente contempladas a más de 242 hectáreas con acuerdos de conservación vigentes y en proceso de recuperación.

Una restauración de la mano de las comunidades

Restaurar un ecosistema en la Sierra Nevada de Santa Marta no es tarea sencilla. Se trata de un territorio extenso, con ecosistemas frágiles y únicos, marcado por la diversidad cultural y, en algunas zonas, por la presencia de actores armados.

Fabio Lozano, director de Corporación Paisajes Rurales, entidad encargada de implementar la restauración en las cuencas hídricas de la Sierra, explica que “en este tipo de apuestas no se cuenta con un protocolo o metodología única que asegure el éxito; es un proceso que se construye con los habitantes locales, que son quienes conocen el territorio y sus cambios a lo largo del tiempo”.

Por ejemplo, algunos pobladores relatan que recuerdan qué especies fueron taladas por sus padres y abuelos cuando llegaron a la región. “Cuando mi papá llegó a esta zona, hace varias décadas, la calidad de los árboles hizo que se cortaran para hacer casas, camas, sillas y otras cosas. O simplemente para abrir campo para cultivar. Y esas son las especies que ahora tenemos que recuperar”, cuenta Janeth Canchano, habitante de San Pedro de la Sierra.

A partir del diálogo con las comunidades y la investigación científica, se seleccionaron las especies a utilizar en los procesos de restauración en las cuencas priorizadas. “Nunca sabremos exactamente cómo era el paisaje antes de la intervención humana, pero podemos aproximarnos a ese mosaico original de ecosistemas”, añade Lozano.

Los procesos de restauración se han llevado a cabo mediante acuerdos de conservación, en los que los campesinos se comprometen a proteger parte de sus predios mientras el proyecto apoya actividades productivas sostenibles como la caficultura o la apicultura. A través de viveros comunitarios, se producen las plántulas que se siembran, pero también se consolidó un espacio para dialogar, en el que se fortalecen los conocimientos sobre semillas nativas y la biodiversidad que existe en la sierra.

Con el apoyo de Paisajes Sostenibles – Herencia Colombia, la restauración se amplió a otras microcuencas en la cuenca del río Frío. “En la microcuenca del corregimiento de Siberia, zona cafetera, ahora aplicamos la metodología y aprendizajes de San Pedro de la Sierra para ampliar el impacto de la restauración en la región”, explica Zapata, de WWF.

Formación para la gobernanza del agua

La PCA, con el apoyo de dos proyectos liderados por la FAO, ‘Paisajes Sostenibles – Herencia Colombia’ y ‘Agua, Vida y Gobernanza – ScaleWat’ también ha apostado por la formación de líderes sociales, comunitarios y juveniles para fortalecer el ordenamiento territorial en torno al agua y darles sostenibilidad a las iniciativas. En alianza con la Universidad del Magdalena, FAO, Invemar y WWF desarrollaron el Diplomado de Liderazgo Ambiental y Gobernanza del Agua para líderes de la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande de Santa Marta.

“Fue muy especial ver cómo interactuaban y se conocían personas de la ciénaga con otras de la sierra; todos enfrentan el mismo reto: asegurar el suministro de agua en el futuro. En total, se graduaron 35 líderes que ahora buscan trabajar en red y que cuentan con herramientas para replicar el conocimiento en sus comunidades”, señala Marcela Galvis, coordinadora del proyecto Paisajes Sostenibles – Herencia Colombia.

El diplomado buscó dotar a los líderes de herramientas para interlocutar y exigir sus derechos ambientales ante el Estado. “Como, por ejemplo, que conozcan las figuras de ordenamiento territorial, los instrumentos de planeación y cómo participar activamente en su formulación e implementación.” añade Galvis, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO.

Hacia nuevos mecanismos financieros

Un reto clave para la sostenibilidad de estos procesos es asegurar financiamiento a largo plazo. Por eso, desde el proyecto se desarrolló un documento con lineamientos para la movilización de recursos financieros en esta región, para identificar fuentes e instrumentos financieros para continuar y ampliar el trabajo hasta ahora desarrollado.

Uno de los puntos más avanzados es el diseño de un esquema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) para la regulación y seguridad hídrica en las cuencas que nacen en la Sierra. “Estamos trabajando para aplicarlo a gran escala, en el corredor Sierra Nevada – Ciénaga Grande de Santa Marta priorizado en el programa nacional Herencia Colombia”, explica Zapata.

Los avances de los últimos años de la Plataforma de Custodia del Agua muestran los resultados de una alianza entre comunidades, sector privado e instituciones. La restauración ecológica, la formación de líderes, la inclusión de nuevos aliados en las cuencas de Aracatacá, Tucurinca y Fundación, y el desarrollo de mecanismos financieros son pasos concretos hacia una nueva gobernanza hídrica más sólida que se gesta en la sierra.

En un contexto de cambio climático y creciente presión sobre los recursos hídricos, este modelo de articulación sectorial y comunitaria será clave para enfrentar los escenarios climáticos en el futuro. La PCA, liderada por WWF Colombia, acompañada por el proyecto Paisajes Sostenibles – Herencia Colombia y con el respaldo de entidades como la Unión Europea, la FAO e Invemar, es una muestra de cómo se pueden lograr avances ambientales en regiones claves para el suministro hídrico y con el objetivo de mejorar los medios de vida de las comunidades.