Cali, la ciudad de los árboles

Guayacán ubicado en Cali, y vigilado por el Dagma. Foto: Dagma

Quien visite a Cali por estos días seguro se encontrará con alguno de los 276 árboles notables que están repartidos por toda la ciudad. Estos hacen parte de los más de 382.655 árboles que hay en el área urbana de la capital del Valle, y fueron reconocidos con tal nombre por su longevidad, imponencia y valor patrimonial, por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente Dagma.

Si bien la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Fundación Arbor Day, incluyeron a Santiago de Cali en el listado de ciudades distinguidas por el programa Tree Cities of the World (Ciudades Árbol del Mundo), un programa que reconoce a las ciudades que invierten en soluciones basadas en los bosques para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y contribuir a la mitigación del cambio climático, la realidad es que esta distinción además de merecida hace justicia a una realidad cultural y una estrecha relación con el arbolado, que casi desde su fundación, tenemos todos los que vivimos en la ciudad capital mundial de la biodiversidad.

Si revisamos la Cali que José Eustasio Palacios describió en 1886 en su novela El Alférez Real, veremos como el arbolado ha estado presente en el imaginario de los nacidos en la sultana del Valle. (…) “Estando la ciudad tan ventajosamente situada, el viajero que se dirigía a ella, la alcanzaba a ver desde dos o tres leguas de distancia, cubierta de árboles; sobre los árboles se destacaban las palmas en un gran número y en toda su gentileza; y por entre las palmas se distinguían los blancos campanarios de sus iglesias. Cualquiera hubiera creído tener a la vista una ciudad oriental, tal vez Bagdad, coronada de palmeras y minaretes. (…)”.

Y es que todo caleño sin darse cuenta sabe de árboles y si lo desea con un poco de esfuerzo, es capaz de referenciar al menos el nombre de diez de ellos como las ceibas, los almendros, chiminangos, el limonar, aguacatal y los cámbulos. Estos son nombres comunes y habituales para quienes viven en Cali, y al igual que otras 23 especies, les prestaron sus nombres a la ciudad para nombrar barrios.

Más allá de la identidad que brinda este riqueza natural a los habitantes de Cali, tener una adecuada cobertura vegetal o bosques en el área urbana trae otro tipo de beneficios como la reducción de las temperaturas extremas, el aumento de la biodiversidad, la captura de carbono y la provisión de servicios ecosistémicos. Santiago de Cali, junto a Tocancipá, Barranquilla, Medellín y Bogotá, son las ciudades colombianas que este año lograron este reconocimiento, conseguido por solo 200 ciudades en el planeta.

Para ellos, las localidades postulantes debían cumplir con cinco estándares establecidos por el programa: contar con una legislación sobre el manejo de los árboles urbanos, tener un departamento o servicio dedicado a su cuidado, disponer de un plan o política al respecto, celebrar anualmente el día del árbol y realizar actividades educativas sobre el tema.

Bosques Urbanos, un ejemplo de gobernanza y cultura ambiental

Cali cuenta con un sistema de bosques urbanos repartidos por toda la ciudad, estos oasis de vida son gestionados por la administración distrital y colectivos ciudadanos, que se han unido para conformar la Red Comunitaria de Bosques Urbanos, un ejemplo del ejercicio de la gobernanza y cultura ambiental, que le ha valido el reconocimiento internacional, considerándola como un ejemplo para América Latina.

La palabra bosque en nuestro imaginario colectivo nos conduce a pensar en espacios con exuberante vegetación primaria o secundaria en vías de regeneración, con presencia de todo tipo de fauna y microrganismos.

Sin embargo, en Cali, el concepto de Bosque Urbano ha ido construyéndose desde la interacción entre un colectivo de ciudadanos y funcionarios del Dagma como autoridad ambiental, y sobre las intervenciones en parques barriales, como un ejemplo de la construcción participativa de políticas públicas.

Los bosques urbanos en la ciudad, no son entonces “bosques” literalmente, sino una amalgama de espacios públicos (parques barriales, rondas de canales o ríos, separadores viales, campus universitarios, etc.) y privados (campus universitarios, unidades residenciales, áreas verdes de centros de salud o de deportivos, etc.), que hacen parte de la malla verde de la ciudad y de su estructura ecológica complementaria y que además de eso son generadores de transformaciones socioecológicas en un entorno o polígono cercano definido por criterios construidos en cada proceso.

Son la demostración del potencial de la Gobernanza y cultura ambiental, donde son las comunidades quienes, apropiándose del territorio, están desarrollando procesos ambientales que permitirán al resto de los caleños, disfrutar y aprovechar los servicios ecosistémicos que prestan los 31 bosques urbanos que hoy tenemos en la ciudad.

Es importante reconocer que los bosques urbanos surgen como una iniciativa complementaria de conservación impulsada por la autoridad ambiental local – Dagma - y desarrollada y consolidada por un conglomerado de ciudadanos e instituciones, la Red Comunitaria de Bosques Urbanos, que han logrado consolidar nuevos espacios verdes de la ciudad, con diferentes niveles de desarrollo y complejidad, que hoy por hoy representan el 20% del área verde de Santiago de Cali.

La ciudadanía puede ejercer mecanismos de veeduría de los recursos públicos, manejados por las autoridades ambientales, a través de la página web, que a la fecha incluye los avances de los bosques, además de jardines para polinizadores, señalética formativa, siembra de especies de bosque seco, árboles frutales nativos, así como la caracterización de las diferentes coberturas. También se han dispuesto capacitaciones para que las propias comunidades vinculen sus bosques a la plataforma i-tree, que permite la evaluación de la silvicultura urbana y comunitaria, conociendo los beneficios generados en cuanto a la mitigación de los efectos del cambio climático, generación de oxígeno y captación de CO2.

Acciones para el cuidado y la protección del arbolado Caleño

Si bien Cali cuenta con 382.655 árboles en su área urbana, lo que la convierte en una de las ciudades más arborizadas del país, este número es aún insuficientes, de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Por esto, en articulación la Red Comunitaria de Bosques Urbanos, más de 60 empresas caleñas que han vinculado al Programa de Adopción de Zonas Verdes y el Dagma, a través de sus equipos del Vivero Distrital y grupos como Conservación de Ecosistemas, Gestión del Riesgo, Flora y Humedales. La autoridad ambiental trabaja en la recuperación de zonas verdes y la renaturalización de áreas degradadas en la ciudad.

Aproximadamente el 80% de árboles de Cali se encuentran en un estado adulto, lo que demanda labores continuas de inspección, vigilancia, cuidado y control, en la tarea de cuidar este patrimonio natural, al tiempo que se desarrollan las labores de reposición de los árboles que en un futuro cercano dejaran prestarla a la ciudad sus servicios ecosistémicos a la ciudad. Para cumplir con este desafío, la sultana del Valle hoy en día cuenta con elementos técnicos, tecnológicos y operativos como una Unidad Médica Arborea dotada con equipos de última tecnología para la evaluación objetiva del arbolado urbano, una cuadrilla de Atención de Emergencias Arbóreas que se encarga de reponer de manera inmediata los árboles que por sus condiciones fitosanitarias es necesario talar y sistema de monitoreo en tiempo real del arbolado.

Gamau, un aliado en la protección del arbolado caleño

El Sistema de Gestión, Administración, Monitoreo del Arbolado Urbano de Santiago de Cali Gamau, es una herramienta tecnológica nueva que le permite al Dagma en tiempo real, realizar el registro y seguimiento a cada una de las intervenciones que se realice a los árboles ubicados en espacio público de la ciudad, generando la historia clínica de cada individuo arbóreo con el que cohabitamos los caleños.

Pablo Toro, coordinador de la plataforma Gamau, del Grupo de Flora Urbana del Dagma, explicó que este aplicativo web es compatible con múltiples plataformas que integran a todos los actores que intervienen en la gestión del arbolado urbano.

“Gamau registra las acciones desarrolladas por cada uno de ellos, lo que nos permite en el Dagma como autoridad ambiental y a la ciudadanía en su ejercicio de gobernanza ambiental, realizar consultas interactivas, entre ellas las evaluaciones del estado físico y fitosanitario de cada árbol incluido en el inventario arbóreo de la ciudad” puntualizó.

Esta herramienta le permite a la ciudadanía ejercer el control y seguimiento de la gestión del arbolado, consultando y visualizando en línea desde cualquier lugar del mundo, las intervenciones realizadas por el Dagma y demás actores como operadores de aseo, Emcali, Uaesp, bomberos o la secretaría de Gestión del Riego, que intervienen en la gestión del arbolado urbano, a través del geovisor.

Por eso cuando visite a Cali, la ciudad donde decimos zapote (Quararibea cordata) y no anaranjado, donde se baila al ritmo de Niche y Guayacán (Tabebuia rosea), disfrute de manera consciente del amor por la naturaleza y los árboles que sentimos, el cual es tan antiguo que el Alférez Real lo alcanzó a registrar.

*Nota de Harvey Núñez, del Departamento de Comunicaciones del Dagma, para BIBO- El Espectador.