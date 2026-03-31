Carrera verde: fomentar la bioeconomía para el desarrollo territorial. Foto: Carrera Verde

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La bioeconomía es la “producción, utilización y conservación de recursos biológicos, incluidos los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación”, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Es un modelo clave para el desarrollo sostenible de los países, pero sobre todo para las comunidades locales que hacen uso de los recursos y servicios que prestan los ecosistemas.

Es por eso que para esta onceava versión la Carrera Verde hace un homenaje a la bioeconomía a través de su camiseta edición especial, destacando el uso y transformación de materias primas como: corozo, piangüa, pescado, marañón, achiote, jagua, cañaflecha, apicultura, palma estera, guadua, açaí, semillas, heliconias, mariposas, ranas, copoazú.

Pero no solo se queda ahí, pues durante los días previos a la competencia atlética que se llevará a cabo el 12 de abril de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolivar, es decir, durante los días 10 y 11 de abril en la Plaza Jubileo de Compensar de la Avenida 68, se llevará a cabo la Ecoferia.

Este espacio reúne a más de 40 emprendedores y empresas que traen a Bogotá sus productos y servicios sostenibles. Es decir que mientras los corredores reclaman su kit, podrán acceder a un catalogo variado que va desde alimentos hasta productos para el hogar y vehículos.

Allí las personas podrán: explorar marcas y emprendimientos sostenibles y colombianos; participar en charlas, talleres y actividades pedagógicas para todas las edades. Y conectar con la comunidad: deportistas, empresas y ciudadanos que se inspiran por el cuidado del planeta.

Carrera Verde es una iniciativa 100% sostenible y coherente, carbono neutro y la única de la región certificada con el sello Inspíre del Council For Responsible Sports. Una plataforma de educación, comunicación y movilización, que promueve hábitos de consumo sostenible y que vincula salud, deporte y medio ambiente.

Ya se están agotando las entradas, así que no te quedes por fuera e inscríbete a través de este enlace.