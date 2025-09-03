Casa Humboldt: un espacio de encuentros y conversaciones en la Cumbre de Sostenibilidad

La Casa Humboldt estará abierta durante tres días. Foto: Instituto Humboldt

Durante tres días, el instituto de investigación científica ofrecerá una amplia agenda que incluye talleres, conversación y otras actividades.

Del 9 al 11 de septiembre se realizará la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025, un punto de encuentro relevante del sector ambiental en Latinoamérica, donde líderes, expertos y representantes de sectores clave compartirán resultados de acciones innovadoras en pro del desarrollo ambiental sostenible.

Una de las instituciones que estará presente es el Instituto Humboldt, con la Casa Humboldt, un espacio con dos escenarios especialmente diseñados para una nutrida agenda de conversaciones, talleres, muestras de experiencias, entre otras actividades para todos los públicos.

La Casa estará durante los tres días, en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá. Para el director del Instituto Humboldt, Hernando García, esta “es una apuesta muy rica en contenido, en diálogo y en acción. Lo que buscamos es demostrar cómo esos intereses, esa conciencia por la biodiversidad se materializa en experiencias innovadoras, en acciones concretas en los territorios, en proyectos con las comunidades y en resultados de impacto que nos han llevado a evidenciar la posibilidad de la protección de una manera correlacionada con el desarrollo”.

Como parte de esta estrategia, en el Auditorio Fúquene (piso 3 del Centro de Convenciones Ágora), se contará con una agenda académica con actividades enfocadas en experiencias de innovación para la gestión de la biodiversidad, ejemplos de la bioeconomía como oportunidad de desarrollo, plataformas de información, uso del suelo, planificación urbana y rural, y el rol de las empresas en la gestión de la naturaleza como:

Por su parte, el segundo escenario, denominado Funga (piso 2 del Ágora), será un espacio de encuentros y conversaciones en formato abierto, donde distintas miradas, entidades y personas, podrán aproximarse a la biodiversidad colombiana. Este espacio, además, contará con actividades lúdicas e interactivas, talleres, entre otros, diseñados para acercar el conocimiento del Instituto a los participantes.

En este link los interesados podrán registrarse de manera gratuita y la programación completa se puede consultar aquí.