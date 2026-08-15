Coca-Cola ha entregado más de 76mil litros de hidratación tras terremoto en Colombia

El Sistema Coca-Cola dispuso dos camiones con capacidad de 10 toneladas cada uno para trasladar ayudas entre el centro de acopio de Vive Claro y el aeropuerto de Bogotá, en coordinación con LATAM Airlines Colombia. Foto: Cortesía

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Durante la primera semana de atención a la emergencia ocasionada por el terremoto que afectó a Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca el Sistema Coca-Cola en Colombia logró entregar más de 76mil litros de hidratación, tras el terremoto de 7,4 que azotó a varias ciudades del país. La iniciativa busca contribuir al abastecimiento de las comunidades afectadas y apoyar las acciones de respuesta que se adelantan en los territorios.

El volumen movilizado durante estos primeros días equivale a llenar casi 8 carrotanques con capacidad de 10.000 litros cada uno. Las entregas se han realizado en articulación con las autoridades de acuerdo con las necesidades identificadas en las zonas afectadas, y se seguirán haciendo.

“Durante estos días hemos visto una enorme voluntad de ayudar, desde ciudadanos y organizaciones hasta autoridades y empresas que han decidido aportar desde lo que saben y pueden hacer. Ese espíritu colectivo también nos moviliza como Sistema Coca-Cola a poner nuestras capacidades al servicio de quienes hoy más lo necesitan y a seguir trabajando de manera articulada para que la ayuda llegue a los territorios afectados”, afirmó Sergio Londoño Zurek, vicepresidente Senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola en América Latina.

En el marco de este plan, la Fundación Coca-Cola ha concentrado sus esfuerzos en articular sus donaciones a través de organizaciones sociales que trabajan para apoyar con alimentación, atención en salud y ayuda humanitaria. En línea con estas acciones, el Sistema Coca-Cola también dispuso un espacio de reposo y descanso para el equipo de rescatistas “los topos” mexicanos que participa en las labores de búsqueda y rescate en Cali.

A este esfuerzo se suma el apoyo a la campaña liderada por el Gobierno Nacional “Colombia, Un solo corazón”. Una de las acciones implementadas fue brindar soporte logístico para facilitar la movilización de ayuda humanitaria. Durante esta primera semana, el Sistema Coca-Cola dispuso dos camiones con capacidad de 10 toneladas cada uno para trasladar ayudas entre el centro de acopio de Vive Claro y el aeropuerto de Bogotá, en coordinación con LATAM Airlines Colombia. Adicionalmente, otros dos camiones con capacidad de 10 toneladas cada uno han salido desde Bogotá con ayudas destinadas a El Águila y El Cairo, municipios afectados en el norte del Valle del Cauca.

Asimismo, desde el miércoles 12 de agosto, el Sistema Coca-Cola dispuso el local comercial ubicado en la carrera 15 con calle 100 de Bogotá como centro de acopio y el viernes 14 de agosto puso en marcha rutas de recolección de donaciones en barrios de Bogotá y Medellín, mediante camiones que recorren diferentes localidades y comunas para acercar las alternativas de donación a los ciudadanos y facilitar su participación en la respuesta a la emergencia.

Durante los próximos días, el Sistema Coca-Cola continuará articulando sus capacidades con autoridades, organizaciones y demás actores que participan en la atención de la contingencia y seguirá ampliando su apoyo con donación de agua y bebidas hidratantes de acuerdo con las necesidades identificadas en los territorios afectados.