“Colombia puede ser líder mundial en la protección del ambiente”: Unión Europea

“Solo hay que mirar 10 segundos hacia aquí para entender lo importante que es Colombia para la Unión Europea. Tienen una de las mayores biodiversidades del planeta, un gobierno que quiere dar pasos hacia la neutralidad climática y una población que entiende que la crisis climática es una amenaza y quiere hacer algo al respecto. Si logramos llevar a Colombia en esa dirección, será un líder a escala mundial”.

Esas fueron las palabras de Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, en el marco de su visita al Parque Nacional Natural Chingaza, en Cundinamarca. Timmermans está a cargo del Pacto Verde Europeo, un conjunto de iniciativas que buscan convertir al Viejo Continente en el primero climáticamente neutro para 2050 y reducir la emisión de gases de efecto invernadero en al menos el 55 % para 2030.

La Unión Europea entiende que metas como el crecimiento económico disociado del uso de recursos y la mitigación de la pérdida de biodiversidad es un reto que atañe a todo el mundo, por lo que están haciendo esfuerzos para compartir sus experiencias con otros países. Debido a la relevancia de la Amazonia, Colombia ha sido clave en las prioridades de América Latina y seguirá siendo socio natural de la Unión Europea.

En palabras de Timmermans, “las voces de Colombia siempre se escuchan cuando estamos en las conferencias internacionales, y la Unión Europea quiere intensificar su cooperación para asegurarse de que avancemos juntos”. En la misma línea, el vicepresidente de la Comisión Europea se mostró optimista frente a la agenda climática del gobierno de Gustavo Petro.

Según mencionó, en lo que va de mandato ha visto una aceleración de las ambiciones de neutralidad climática, de convertir al país en un líder mundial en la lucha contra la crisis climática y de trabajar con aliados internacionales para lograr éxitos. “Pero, sobre todo, una aceleración de los esfuerzos para hacer algo con respecto a la pobreza en Colombia. Esa es la única manera de que la gente se sume a la política climática: darles a las personas una perspectiva para que puedan crecer, prosperar y ser optimistas con respecto al futuro”.

Timmermans también se refirió a la problemática de la deforestación en Colombia que, en 2021, según el último informe del Ministerio de Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), habría aumentado un 1,5 % en relación con 2020, una cifra que se traduce en 174.000 hectáreas de bosque perdidas. Los seis departamentos en los que se concentró el 77 % de las hectáreas deforestadas fueron Norte de Santander, Antioquia, Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.

“Hay que asegurarse de que las personas que dependen de los entornos naturales y del bosque para su subsistencia tengan una forma de vida y una perspectiva de desarrollo que no esté vinculada a la deforestación. Tienen que vivir donde viven, prosperar y crecer sin deforestación”, dijo Timmermans, como primera clave para afrontar esta problemática. Además, resaltó la importancia de hacer esfuerzos políticos para perseguir a los criminales que están acabando con la Amazonia y con partes del bosque primario. “No puede haber impunidad”, agregó.

El comisario fue crítico con la responsabilidad que tiene Europa en este aspecto. “Hay que perseguir a los que compran los productos obtenidos de la deforestación ilegal y asegurarnos de que no lleguen a Europa”, aseguró. Asimismo, hizo énfasis en que la no deforestación y la protección de los entornos naturales llevan al crecimiento económico. “Esta es la economía del futuro. El medio ambiente es el futuro, no el pasado”.

Y es que solo entre 1990 y 2020 el mundo ha perdido 420 millones de hectáreas de bosques, una superficie mayor que la Unión Europea. Por eso aprobó una legislación para contribuir a la lucha, evitando la demanda de madera, carne de vacuno, cacao, café y otros productos básicos que impulsan la deforestación. Las nuevas normas propuestas harán que los productos que compren, utilicen y consuman los ciudadanos de la Unión Europea no contribuyan a la deforestación mundial y a la degradación forestal.

Con todo este panorama en mente, Timmermans se reunió con los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, y Comercio, Industria y Turismo, así como con las ministras de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Agricultura y Desarrollo Rural. Además, tuvo encuentros con otras figuras del Gobierno Nacional y de la sociedad civil para hablar de temas como la protección de la naturaleza y la biodiversidad, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el avance en la transición hacia energías limpias.

Estas reuniones sirvieron para acordar pasos a seguir y algunos puntos para una agenda común que se discutirá en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), reconociendo que para lograr esta transición es importante involucrar a la gente, especialmente a los más vulnerables. Otra prioridad será crear las mejores condiciones para la inversión privada y asegurar la transferencia de tecnología necesaria para una nueva economía.

“Colombia puede demostrarle al resto del mundo que es posible combinar el desarrollo con la neutralidad climática y con la defensa de los entornos naturales (…). Tenemos la responsabilidad colectiva, como humanidad, de proteger el medio ambiente”, concluyó Frans Timmermans.