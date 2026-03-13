Colombia renovó la Declaración Conjunta de Intención, para la protección de los bosques

Entre 2022 y 2024 Colombia logró una reducción significativa de las tasas de deforestación. Foto: Cristian Garavito

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En presencia de los embajadores de Alemania, Noruega y Reino Unido, la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, firmó este martes, 10 de marzo, la nueva Declaración Conjunta de Intención (DCI) sobre la protección de los bosques. Desde 2015, la Declaración ha servido como una plataforma de diálogo político y coordinación del amplio apoyo técnico y financiero que prestan estos tres países para reducir la deforestación y la degradación de los bosques en Colombia.

El objetivo es proteger la biodiversidad, contribuir a los esfuerzos para mitigar el cambio climático, y apoyar un desarrollo sostenible e incluyente en Colombia.

La renovación de la DCI reconoce los importantes logros de Colombia en la reducción de la deforestación en consonancia con sus metas climáticas y reafirma la cooperación de larga data entre los países socios. Tras diez años de cooperación exitosa, la firma de hoy marca el inicio de la tercera fase de la alianza, que se extenderá hasta 2030.

La ministra, Irene Vélez, resaltó los resultados que ha tenido el país en materia de deforestación. “Los esfuerzos son tanto políticos como también financieros, y año tras año han podido permitirnos, hoy por hoy decir que hemos cumplido una meta de superación de la reducción de la deforestación por encima del 30 % respecto al año 2021”.

Colombia logró una reducción significativa de las tasas de deforestación entre 2022 y 2024, registrando las dos cifras más bajas de deforestación desde que se dispone de datos oficiales de monitoreo. Estos resultados posicionan al país como un actor clave en el cumplimiento del objetivo global de deforestación neta cero para 2030.

Estos logros se sustentan en el fuerte compromiso del país con sus objetivos climáticos y de biodiversidad, el compromiso de considerar la paz y la protección de los bosques como elementos interconectados y la implementación de políticas públicas.

Alemania, Noruega y el Reino Unido, conocidos como el grupo “GNU” por sus siglas en inglés, han sido durante años los principales socios y donantes internacionales en la protección de los bosques colombianos y han financiado diversos programas y proyectos, entre ellos el Programa “Visión Amazonía” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con la renovación de la Declaración, los tres países subrayan su compromiso continuo con la protección y el uso sostenible de este ecosistema esencial para el clima global.

La renovada Declaración destaca prioridades temáticas como reducir la deforestación y degradación, impulsar estrategias de restauración, potenciar la economía de la biodiversidad y la trazabilidad en las cadenas productivas y extractivas libres de deforestación. Otros componentes incluyen fortalecer la gobernanza y ordenamiento territorial y el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación. Además, se resaltan instancias de coordinación interinstitucional para la contención de los delitos ambientales, la prevención de conflictos socioambientales, la cooperación transfronteriza y un marco normativo sólido y transparente para la reglamentación del mercado de carbono.

Durante la ceremonia de firma, la Embajadora de Alemania en Colombia, Martina Klumpp, destacó que “la deforestación de la Amazonía y la consiguiente aceleración del cambio climático nos afectan a todos. Por ello, Alemania se compromete con la protección de los bosques colombianos. Durante diez años, la DCI ha demostrado ser un instrumento muy eficaz de cooperación internacional. Con la firma de hoy, Alemania reafirma su compromiso continuo.”

Por su parte, el Embajador de Noruega, Nils Martin Gunneng, añadió que “los bosques de Colombia siguen estando entre los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Además, estabilizan el clima global, sostienen culturas únicas y respaldan millones de medios de vida. Noruega se enorgullece de haber sido socia de Colombia en sus esfuerzos por proteger sus bosques desde 2015.”

La renovación de la DCI pone de relieve el compromiso sostenido de los países socios para abordar conjuntamente la deforestación y la degradación de los bosques, al tiempo que se avanza en la conservación de la biodiversidad y en los objetivos climáticos de largo plazo mediante una alianza internacional sólida y estratégica.