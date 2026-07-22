Comercio sostenible en las cadenas de suministro agrícolas en Colombia

Conoce cómo el proyecto INCAS Global+ a través de socios estratégicos, está incrementando la sostenibilidad de las cadenas de suministro agrícola en Colombia, con el objetivo que estas materias primas cumplan con las normativas de la Unión Europea en relación a la Cero Deforestación y el cumplimiento de los Derechos Humanos en todos los eslabones de la cadena.