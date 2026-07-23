Con innovación, Colombia avanza hacia una producción agrícola más sostenible

La Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y el SENA (Campoalegre y Angostura) desarrollaron un laboratorio móvil de calidad de cacao. Foto: Solidaridad Network

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Colombia es el tercer productor de café a nivel mundial, el cuarto productor de aceite de palma y el quinto productor de banano. Estos reconocimientos permiten ver la riqueza agrícola del país, pero también representan retos en cuanto a su competitividad, volumen de producción, calidad de las materias primas y la protección de los recursos naturales.

Por esto, el Gobierno de Alemania ha ofrecido acompañamiento a países productores como Colombia para incrementar su capacidad de producción y cumplir con los requisitos de sostenibilidad que deben cumplir las materias primas que ingresan a la Unión Europea.

Esto se hizo a través del proyecto de Innovación en Cadenas Agrícolas Sostenibles (INCAS Global+), que tuvo el financiamiento del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y la implementación de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ). Junto a socios estratégicos, esta iniciativa logró incrementar la sostenibilidad en más de 10.000 unidades productivas de café, cacao, caucho natural, palma de aceite y banano.

Este proyecto ha hecho posible una transformación sostenible a gran escala, implementando innovaciones junto a socios estratégicos en los sectores público y privado. Las siguientes son algunas experiencias exitosas:

Un aula digital que lleva conocimientos de sostenibilidad a zonas rurales remotas

Uno de los sectores aliados en implementar la innovación para garantizar la sostenibilidad es el de la palma de aceite. En el marco del proyecto y junto con aliados como Solidaridad y Fedepalma, se llevaron “Aulas móviles digitales” a cultivos y plantas extractoras. Esta innovación se compone de un kit portable con contenidos de aprendizaje para cumplir con estándares voluntarios de sostenibilidad, que permite crear redes de trabajo interactivas sin necesidad de conexión a internet, permitiendo los beneficios educativos de la tecnología en contextos rurales, sin perder la colaboración humana de un salón de clase. A través del proyecto se llegó a 1.200 pequeños productores en zonas rurales remotas.

El laboratorio de calidad móvil que agiliza los análisis de muestras de cacao

En los últimos años el cacao colombiano ha sido reconocido en eventos internacionales por su calidad. Para lograr esto, debe haber un conocimiento de los atributos del grano, los procesos de fermentación y la transformación. La Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y el SENA (Campoalegre y Angostura) desarrollaron un laboratorio móvil de calidad de cacao para este conocimiento a familias productoras. Se trata de un contenedor equipado para transformar granos en licor de cacao y realizar análisis físicos y sensoriales completos.

Este laboratorio permite aumentar la autonomía de las organizaciones de productores al poder realizar sus propios análisis de muestras. Conocer los perfiles físicos y sensoriales del cacao que se produce, permite ajustar procesos poscosecha, mejorar la calidad del grano y aumentar la posibilidad de exportación e ingresos. La mejor calidad (definida por atributos físicos, químicos, de inocuidad y sensoriales como sabor y aroma) contribuye a la creación de empleo, mayor valor agregado local y al incremento de ingresos a nivel productor.

Este laboratorio ha tenido un impacto directo para asociaciones de productores de los municipios de Algeciras (APROCALG) y Gigante (ASOCAGIGANTE) en el departamento del Huila.

Un asistente virtual con inteligencia artificial para productores de café

En Colombia, Whatsapp se ha consolidado como una herramienta de comunicación para productores rurales, esto ayuda a incrementar el acceso a información necesaria para el manejo sostenible de cultivos. Por eso la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el apoyo de la Cooperación alemana para el Desarrollo (GIZ) y SKN Caribecafé Nespresso, desarrollaron MAIA cafetero: un asesor digital y gratuito que a través de un chatbot conversacional vía WhatsApp, usa inteligencia artificial para fortalecer los conocimientos de productores de café a través de asistencia técnica personalizada sobre gestión empresarial, trabajo decente, formalización laboral, prácticas técnico-productivas y sostenibilidad.

El impacto de esta herramienta beneficia directamente a productores con acceso limitado a asesoría presencial, y también a mujeres, jóvenes, técnicos y extensionistas rurales. Esta asesoría personalizada, contribuye a aumentar la proporción de materias primas sostenibles, la adaptación climática y el uso óptimo de insumos ya que incluye temáticas como valor agregado (mejor gestión de costos, calidad, trazabilidad), sostenibilidad y resiliencia climática (prácticas agroecológicas, adaptación al cambio climático, manejo de suelos y agua) y debida diligencia social y ambiental (para el cumplimiento de las normativas de sostenibilidad europeas).

Esta herramienta fue desarrollada en co-creación territorial con el Comité Regional de Cadena de Café, cooperativas y entidades públicas (Ministerio de Trabajo, Gobierno del Huila, SENA, Colpensiones y la Unidad Solidaria). Su enfoque integral, el uso de lenguaje simple y la accesibilidad 24/7 vía WhatsApp la hacen apropiable y escalable en otras zonas cafeteras.

Tecnología satelital para prevenir la deforestación

El cultivo de palma de aceite en Colombia es un ejemplo para el mundo en materia de sostenibilidad, durante años el gremio ha estado trabajando fuertemente para que los cultivos no tengan prácticas de deforestación y gracias a esto, según Fedepalma el 99% de los cultivos de palma de aceite en Colombia no están asociados a deforestación.

Para demostrarlo con datos, la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) financió el plan piloto de monitoreo satelital para el cumplimiento de acuerdos cero deforestación. Gracias a esta alianza, se logró monitorear satelitalmente más de 142.000 hectáreas de predios asociados a cultivos de palma en los departamentos de Casanare y Bolívar. Esto permitió validar la capacidad de detectar cambios en el uso del suelo con periodicidad quincenal y alta precisión, integrando análisis geoespacial y procesos de Monitoreo, Reporte y Verificación.

Esta iniciativa fue exitosa en seguimiento predial, tiempos de respuesta y disponibilidad de datos verificables, por eso actualmente el gremio la está implementando a nivel nacional en más de 18 millones de hectáreas.

Estas innovaciones evidencian el potencial que tiene Colombia para diferenciarse por sus prácticas sostenibles, abriendo oportunidades para llegar a los mercados internacionales que cada día valoran más que las materias primas que usan en sus industrias tengan un origen sostenible.

El proyecto INCAS Global+ en cifras:

Además de estas acciones, el proyecto se destacó por: