Ambiente
BIBO
Confirman la presencia del oso andino en Colombia, Huila: quedó fotografiado

Aunque se tenían registros de avistamientos del oso andino en esta parte del departamento, no se había logrado documentar en imágenes.

Redacción Ambiente
06 de febrero de 2026 - 02:15 a. m.
En la imagen se ve a un oso andino juvenil, en jurisdicción del municipio de Colombia.
En la imagen se ve a un oso andino juvenil, en jurisdicción del municipio de Colombia.
Foto: CAM

Por primera vez, se confirmó la presencia del oso andino (Tremarctos ornatus) en un municipio del norte de Huila. Un registro de cámaras trampa logró fotografiar a un individuo juvenil en zona colindante al Parque Natural Regional Páramo de Las Oseras, en jurisdicción del municipio de Colombia. Después de múltiples avistamientos y reportes que había hecho la comunidad, por fin hay un registro documentado que permite confirmar de manera técnica y verificable la presencia del oso de anteojos, como también se le...

Por Redacción Ambiente

