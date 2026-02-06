Confirman la presencia del oso andino en Colombia, Huila: quedó fotografiado

En la imagen se ve a un oso andino juvenil, en jurisdicción del municipio de Colombia. Foto: CAM

Por primera vez, se confirmó la presencia del oso andino (Tremarctos ornatus) en un municipio del norte de Huila. Un registro de cámaras trampa logró fotografiar a un individuo juvenil en zona colindante al Parque Natural Regional Páramo de Las Oseras, en jurisdicción del municipio de Colombia. Después de múltiples avistamientos y reportes que había hecho la comunidad, por fin hay un registro documentado que permite confirmar de manera técnica y verificable la presencia del oso de anteojos, como también se le...