Conservar la biodiversidad: ¿por qué vale la pena sentar en la mesa al sector privado?

Es cierto que para hacerle frente a las crisis que enfrenta el planeta, como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, se requieren de acciones por parte de los gobiernos. Sin embargo, el rol del sector privado también es clave para ayudar a alcanzar las metas globales que los países han venido trazando, y que buscan, entre otras cosas, detener y revertir la pérdida de especies y los ecosistemas donde habitan.

La razón radica, principalmente, en que “los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad son también problemas económicos”, como mencionó Alicia Montalvo, gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva del Banco de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe - CAF, durante la edición número 15 del Encuentro BIBO, de El Espectador, un espacio que reunió a líderes del sector público, privado, del gobierno y de la academia para hablar sobre cuál debería ser el camino para cumplirle al planeta.

En este mismo espacio, Juan Pablo Vallejo, especialista en Finanzas de WWF Colombia, dio algunas cifras que ayudan a entender el porqué de la frase de Montalvo. “La biodiversidad es el activo más valioso de la economía, teniendo en cuenta que más de USD 44 billones (dólares), cerca del 50 % del PIB mundial, dependen directamente de la naturaleza”. Por esto, a los ojos de Vallejo, financiar la biodiversidad “es quizá el negocio más rentable del siglo XXI”.

Sin embargo, no todos los sectores económicos tienen en cuenta el impacto de sus acciones en la biodiversidad, “elementos fundamentales para esa productividad económica”, agregó Vallejo. Y es justo en este punto, donde hay que trabajar para que las empresas se vuelvan aliadas.

En ese sentido, para Germán Corzo, líder del Observatorio de Soluciones basadas en Naturaleza del Instituto Humboldt, hay tres acciones claves: gestionar los impactos directos, comprometerse con acciones que logren resultados positivos en la naturaleza y contribuir al cambio transformativo a través de acciones propias y alianzas estratégicas. Todo esto, es necesario hacerlo de manera conjunta y no de manera aislada.

Natalia Acero, líder del Equipo de Agua de TNC Colombia, agrega otro par de acciones que considera importantes y que están enfocadas en los ecosistemas hídricos: proteger los ecosistemas de agua dulce, “la columna vertebral de la seguridad hídrica y climática”, e implementar soluciones basadas en naturaleza para reducir inundaciones, mitigar sequías, mejorar la calidad del agua y fortalecer la gobernanza local.

Los retos de involucrar el sector privado

Pero estas tareas no están exentas de retos. Durante dos conversatorios que se realizaron durante el Encuentro BIBO diferentes actores mencionaron los aspectos que hay que tener en cuenta para lograr articular al sector privado. Por un lado, en relación con lo que mencionaba Corzo, del Humboldt, Juan Esteban Flórez, vicepresidente de producción de energía de ISAGEN, señaló que una de las dificultades es la falta de trabajo conjunto entre los diferentes sectores. “Estamos atendiendo las cosas en torno al agua de manera aislada”.

Otra dificultad es la falta de información. Por un lado, Montalvo, del CAF, resaltó la importancia de darle un valor económico a la biodiversidad e incorporarlo en los planes de inversión. “Parece abstracto, pero son elementos básicos para el sustento de la vida de las personas“.

Por otro lado, también es clave organizar la información de las acciones que están realizando las empresas y sus resultados, pues como dijo David Santamaría, director de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, esto es importante para poder tomar decisiones eficientes sobre cómo orientar recursos o cómo fortalecer las intervenciones públicas.

Además de esto, la directora Fundación Natura, Clara Solano, resaltó que, además, hay que “reconocer el esfuerzo de la empresa privada, involucrar al sector académico y contar con la presencia de las comunidades locales”, para lograr avanzar en las metas pendientes con el planeta.