Contrario a lo que se creía, los jaguares podrían maullar y quedó registrado en video

Grandes felinos del género Panthera, como los tigres y los leones, pueden rugir, pero no maullar debido a la estructura de su tráquea y al gran tamaño de sus cuerdas vocales. Pero ahora, un estudio publicado en la revista Behaviour, ha revelado que los jaguares (Panthera onca) pueden emitir este tipo de sonidos.

Cámaras trampa instaladas en el Parque Nacional Iguazú, en el sureste de Brasil, registraron las primeras imágenes de maullidos de jaguares en estado salvaje. Científicos de la Universidad de Salford (Reino Unido), la Universidad Tecnológica del Atlántico (Irlanda), WWF Brasil e investigadores del Proyecto Jaguares de Iguazú recopilaron y describieron estas curiosas vocalizaciones.

Los videos capturaron a dos hembras de esta especie que, en tres ocasiones distintas, llamaban a sus crías, a la vez que los cachorros les respondían. Los sonidos, agudos, breves y con un patrón secuencial, sorprendieron al equipo, y les recordaron los maullidos típicos de los gatos domésticos.

“Nuestras grabaciones sugieren que este comportamiento vocal en jaguares podría estar relacionado con situaciones en las que las hembras se separan temporalmente de sus cachorros, quienes vocalizan en un aparente intento de reunirse con su madre”, se lee en el estudio. “Esta interpretación se ve respaldada por la edad de los cachorros, que corresponde a diferentes fases de la relación madre-cría: dependencia total en el caso de los cachorros de dos y seis meses, y creciente independencia, pero aún bajo asociación materna, en el caso del cachorro de un año”.

Los científicos plantearon, además, que es posible que la estructura acústica del llamado de cada cría le permita a la madre distinguirla de los cachorros de otras hembras, como se ha reportado en el caso de los gatos domésticos.

También apuntaron que es necesario continuar con el análisis de estas vocalizaciones y, en lo posible, compararlas con las de otros felinos, aunque ello implique grandes retos. En todo caso, subrayaron que sus hallazgos contribuyen a comprender mejor la comunicación madre-cría y sugieren que los comportamientos vocales de los jaguares son más complejos de lo que se pensaba.

“Nos entusiasma muchísimo”, expresó Marina Duarte, investigadora de la Universidad de Salford. “Esta investigación profundiza nuestro conocimiento sobre la comunicación entre los grandes felinos. Creemos que emiten estos sonidos para localizar a sus crías, pero también podrían usarlos con fines reproductivos, quizás para encontrar pareja”.

Por su parte, Vania Foster, jefe de investigación del Proyecto Jaguares de Iguazú, dijo que estos resultados “resaltan el valor de los esfuerzos de monitoreo a largo plazo para esta especie icónica del Bosque Atlántico y muestran que aún hay mucho por aprender sobre cómo los jaguares interactúan y se comunican en su entorno natural”.

