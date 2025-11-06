COP30: lo que debe saber para entender la cumbre más importante de cambio climático

Centro de convenciones Parque da Cidade, en Belém (Brasil). La elección como sede de la COP30 de Belém, una ciudad amazónica con profundas carencias en infraestructura y hotelería, generará un quorum ajustado que puede complicar las negociaciones en la conferencia climática. EFE/ Sebastiao Moreira Foto: EFE - Sebastiao Moreira

A partir de la próxima semana, uno de los temas que encontrará en los medios de comunicación será la COP30, la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático que reunirá a cerca de 200 países en Belém do Pará, Brasil, hasta el 21 de noviembre. Lo que está en juego allí no es menor, los países deberán negociar de forma colectiva cómo enfrentar la crisis climática, establecer metas comunes y acordar los mecanismos para ponerlas en práctica.

Aunque parezca algo lejana, esta cumbre trata temas bastante cotidianos, como menciona María Inés Rivadeneira, líder de Políticas del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF América Latina y el Caribe). “El precio de los alimentos, la energía que consumimos o la salud de las personas y los ecosistemas que sostienen la economía y la vida. Cada grado de aumento en la temperatura global se traduce en más sequías, incendios, inundaciones, pérdida de biodiversidad o vidas humanas, pobreza y pérdidas millonarias”, dice Rivadeneira.

Para la vocera de WWF, “la COP30 no es solo otra cumbre climática. Será una de las reuniones más decisivas de esta década”. ¿Por qué? Acá le explicamos las razones y lo que debe saber para entender este evento.

¿Qué es una COP de cambio climático y por qué esta es la 30?

Cuando se trata de cambio climático, la “Conferencia de las Partes” (COP) hace referencia al órgano supremo de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Esto es importante, porque hay otras COP: una sobre biodiversidad y otra de desertificación. Todos los países que son Partes en la Convención están representados en este espacio crucial en la lucha contra el cambio climático por su carácter global y su capacidad de definir compromisos concretos. La de este año, es la trigésima reunión anual de los países firmantes, (por eso el número 30). La anterior (la COP29) tuvo lugar en Bakú, Azerbaiyán.

¿Cuánto dura la COP30?

La conferencia de este año iniciará el lunes, 10 de noviembre y finalizará el viernes, 21 de noviembre, aunque por lo general las negociaciones se pueden extender unas horas más. La COP de cambio climático se realiza cada año, y aunque este evento es el principal, no es el único. En los meses previos se realizan reuniones intermedias donde los países discuten borradores de texto y posiciones comunes. Esos espacios son decisivos para marcar el rumbo de las negociaciones, y siempre se hacen en Bonn, Alemania. También se realiza una Pre-COP para ultimar detalles de la agenda. Este año fue en Brasilia, el 13 y 14 de octubre.

¿Cómo funciona la COP?

Los 197 países que ratificaron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático participan en plenarias, grupos de contacto que discuten temas específicos y eventos paralelos donde ONG, académicos y expertos presentan proyectos y análisis. En las negociaciones, las delegaciones de los países discuten línea por línea los textos que luego se convertirán en decisiones adoptadas por consenso. Estas resoluciones deben ser aprobadas por todos los países, y no hay votación, por eso normalmente las discusiones se extienden.

¿Cuáles serán los principales puntos de discusión durante la cumbre?

Uno de los grandes hitos de esta cumbre será la presentación de nuevas NDC: Contribuciones Nacionales Determinadas, (en la siguiente pregunta ahondamos en este tema). Para Rivadeneira, de WWF, la COP30 debería ofrecer una respuesta colectiva a las NDC “que eleve la ambición y mantenga viva la meta de 1,5 °C”. Esa respuesta debe incluir señales claras, como definir plazos e hitos para la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles, “de forma justa y ordenada, evitando nuevas exploraciones en ecosistemas frágiles como la Amazonía y paisajes altoandinos, o mares continentales y priorizando acceso universal a energía limpia”.

El otro punto será la financiación para alcanzar las metas que se propongan en la cumbre. Los países en desarrollo reclaman que los compromisos asumidos por las naciones más ricas —como movilizar 300.000 millones de dólares anuales para 2035— se implementen con urgencia. En Belém, el debate se centrará en cómo aumentar esos fondos, de qué manera se distribuyen y qué mecanismos garantizan que lleguen realmente a quienes más lo necesitan, especialmente comunidades vulnerables y países menos desarrollados.

Aquí una de las iniciativas que se va a discutir será la del Tropical Forests Forever Facility (TFFF), una iniciativa global liderada por Brasil que busca movilizar 25.000 millones de dólares para remunerar a más de 70 países en desarrollo por conservar y restaurar sus bosques tropicales. A diferencia de otros mecanismos, el TFFF propone un enfoque basado en resultados tangibles de conservación, integrando financiamiento climático, protección de biodiversidad y justicia ambiental. Brasil ha anunciado un aporte inicial de 1.000 millones de dólares, marcando el inicio de un nuevo modelo de cooperación Sur-Sur y de financiamiento orientado a resultados que será protagonista en la COP30 de Belém.

¿Qué son los NDC y qué tienen que ver con la COP30?

Para entender mejor este tema hay que retroceder un par de años. En 2015, uno de los logros de la COP de cambio climático fue el Acuerdo de París que, a grandes rasgos, comprometió a todos los países a reducir sus emisiones con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura media global muy por debajo de 2 °C respecto de los niveles preindustriales (1850-1900) y hacer esfuerzos para no superar 1,5 °C.

Para cumplir con esto, existen las contribuciones determinadas a nivel nacional, más conocidas como NDC. Según explica el Instituto Humboldt, estas representan el compromiso de cada país para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecerse frente al cambio climático. Cada cinco años deben actualizarse para reflejar mayor ambición y coherencia, y “desde esta lógica, algunos países como Colombia, están incorporando una visión más amplia: no solo mitigación, sino también adaptación, biodiversidad, justicia y desarrollo.

¿Quién representa a Colombia?

Como explica Alicia Lozano, directora de relacionamiento, del Instituto Humboldt, cada país envía su delegación nacional. Quienes participan en las negociaciones son representantes del gobierno nacional, integrado por actores políticos como la Cancillería y el Ministerio de Ambiente, y por actores técnicos, como el Ideam, la academia y los institutos que ayudan a preparar la postura del país. Sin embargo, también participan más actores en otros espacios. Allí están representantes de pueblos indígenas, comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y grupos empresariales, por ejemplo.

¿Cuál es el rol de los distintos sectores sociales?

La participación y movilización de la sociedad es un asunto central. La Presidencia de la COP ha destacado la importancia de garantizar una participación amplia e inclusiva, reconociendo el papel esencial de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales como guardianes de la biodiversidad y del equilibrio climático. En preparación a la conferencia, Brasil ha promovido una movilización de estos pueblos, quienes han demandado que sus derechos territoriales, sus saberes ancestrales y su participación efectiva sean pilares de las decisiones que se adopten. De esta manera, la COP30 se proyecta no solo como un encuentro diplomático, sino como una plataforma para redefinir la gobernanza climática desde la justicia ambiental, la protección de la Amazonía y el protagonismo de sus pueblos.

Este punto es vital para entender lo que se quiere reforzar desde la última COP en Bakú, (la COP29) y el proceso de la COP de Belém, no basta solo con los gobiernos y su cumplimiento de compromisos, sino que se debe dar a entender que la implementación requiere la movilización de toda la sociedad, como resalta el Instituto Humboldt.

¿Cuál es la postura de Colombia en las negociaciones?

A finales de octubre, el Ministerio de Ambiente y la Cancillería dieron a conocer cuáles serán las propuestas con las que Colombia llegará a la COP30. La primera es la convergencia entre biodiversidad y clima. Con esta, el país busca que las decisiones de la COP30 incorporen la conservación de la biodiversidad dentro de los mecanismos de adaptación, mitigación y financiamiento climático, promoviendo un enfoque integral del desarrollo sostenible.

La segunda propuesta es la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, que liberan gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático. Colombia anunció la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles, que se celebrará en el país en abril de 2026.

La tercera propuesta es reformar el sistema financiero internacional. Según el Ministerio de Ambiente, el país abogará por una reforma que permita que el financiamiento climático no aumente la deuda de los países del Sur Global, (entre los que está Colombia), sino que genere espacio fiscal y libere recursos para la acción climática y la conservación de la biodiversidad.

¿Qué significa para la Amazonía que está COP tenga lugar allí?

Algo que ha generado expectativa en esta nueva cumbre es que se realizará por primera vez en la Amazonía, lo cual representa una oportunidad histórica para que los países que conforman esta región (Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa) “pasen del discurso a la acción y eviten que la Amazonía alcance su punto de no retorno y pierda su vitalidad”, menciona la vocera de WWF.

Para organizaciones ambientales como Greenpeace este evento es una oportunidad para que la región muestre al mundo que “sin la Amazonía no hay futuro: es clave para el agua, el clima, la biodiversidad y la vida de millones de personas”.