Crean sistema de financiación para proteger los ecosistemas del jaguar en Colombia

Varias organizaciones nacionales e internacionales lanzaron recientemente un mecanismo de financiación que busca ayudar a conservar los ecosistemas críticos en los que se encuentra el jaguar (Panthera onca) en Colombia.

El jaguar es el felino más grande que habita en América y se encuentra desde el norte, en México, hasta el sur del continente, en la frontera entre Argentina y Paraguay.

Además, es un depredador que se encuentra en el tope de la cadena trófica en los ecosistemas en los que se encuentra. Es decir, es un animal que se alimenta de varias especies, pero ninguna lo depreda en la naturaleza. Allí radica su importancia, pues tiene un rol clave en la regulación de especies que son plagas, como algunos roedores, y su presencia es un indicador de la buena salud en la que se encuentra un ecosistema.

Colombia, desde las selvas del Darién, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, hacia el norte, y hasta la Amazonia en el sur, es un corredor clave para la conservación de este felino. Sin embargo, hay varios de esos ecosistemas que, por la intervención humana, se encuentran en un estado crítico, poniendo en riesgo a la especie y a la biodiversidad.

El sistema de financiación busca ayudar a preservar esos ecosistemas. “La apuesta consiste en un Sistema Colaborativo de Financiamiento Basado en Resultados (FBR), que tomará al jaguar como especie emblemática para movilizar actores y canalizar recursos públicos, privados e internacionales hacia metas verificables de restauración, conservación y desarrollo socioambiental”, indicó la Fundación Santo Domingo, que lidera la iniciativa, en un comunicado.

La particular de los sistemas basados en resultados es que no entregan recursos para tomar acciones que protejan los ecosistemas, sino que lo hacen una vez se tengan los resultados verificables de esa conservación. Además de monitorear al jaguar, se tomarán en cuenta las 85 especies de las que este depende para tener equilibrio ecológico, según la organización. Este sistema también estará respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Gobierno de Francia.

“Con la Iniciativa Impacto Jaguar queremos demostrar que es posible unir conservación y desarrollo social bajo un mismo modelo de resultados. Este proyecto no solo busca proteger hábitats estratégicos, sino también generar oportunidades para las comunidades que los habitan, integrando ciencia, innovación y financiamiento sostenible”, afirmó Daniel González, director de Inversión Social de la Fundación Santo Domingo, en el documento.

El sistema se pondrá en marcha con una inversión inicial de USD 3,5 millones para promover los proyectos de conservación.

