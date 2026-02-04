Descubren 12 nuevas especies de insectos en Colombia. Una lleva el nombre de Iron Maiden

En la imagen aparecen: (A) Baetodes dicyrtus (B) B. huilensis, y (C, la última) B. ironmaiden. Foto: Tomada del estudio publicado en la revista Zootaxa

Colombia tiene 12 nuevas especies de efemerópteros, conocidos comúnmente como efímeras, efémeras. Dos investigadores, entre ellos uno de la Universidad del Quindío, describieron recientemente las especies que pertenecen al género Baetodes, un tipo de efemeróptero, crucial para la salud de los ecosistemas acuáticos. Con estos registros Colombia pasa de tener 7 especies de Baetodes a 19.

Este género es uno de los más diversos dentro de la familia Baetidae, con 51 especies distribuidas desde Estados Unidos hasta Argentina. Antes de este estudio, las especies que habían sido registradas en Colombia, estaban ubicadas en los departamentos de Cundinamarca, Nariño y Tolima. Pero con la reciente investigación, se identificaron también en Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Risaralda, entre otros.

Los investigadores, que publicaron su estudio en la revista Zootaxa, utilizaron diferentes tecnologías para las descripciones taxonómicas del material recolectado y analizado en 65 localidades en 16 departamentos.

Entre los nuevos hallazgos se encuentra, por ejemplo, Baetodes colombiensis sp. nov., su nombre rinde homenaje al país donde fue encontrado. Esta especie fue recolectada en Nariño y se distingue, entre otras características, por presentar dos branquias en cada coxa y tener tubérculos abdominales grandes y redondeados.

También está B. ironmaiden sp. nov, cuyo nombre es un homenaje a la banda inglesa de heavy metal Iron Maiden, según describieron los autores en el artículo: Luis Gonzalo Salinas y Federico Falcao Salles.

“Este proceso fue bastante enriquecedor. La mayoría de las especies descritas fueron obtenidas en diferentes colecciones de insectos acuáticos en Colombia (también hicimos recolección en diferentes quebradas). Con esta investigación, convertimos a Colombia en el país, en América, con la mayor riqueza y diversidad de especies de este género”, destacó el investigador Salinas Jiménez.

Las otras especies identificadas son:

B. acanthosternus sp. nov.

B. caldensis sp. nov.

B. colobranchius sp. nov.

B. dicyrtus sp. nov.

B. huilensis sp. nov.

B. notospinae sp. nov.

B. proterochaetus sp. nov.

B. speciosus sp. nov.

B. unbranchomerus sp. nov.

B. wiphala sp. nov.

