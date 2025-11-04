Desde ahora se podrá ver en vivo la actividad del volcán Nevado del Ruiz

El volcán Nevado del Ruiz está ubicado en la cordillera Central, entre los departamentos de Tolima y Caldas, y hace parte del Parque Nacional Natural Los Nevados. Foto: SGC

A partir de este martes, 4 de noviembre, cualquier persona con acceso a internet podrá observar de manera continua la actividad del volcán Nevado del Ruiz, ubicado entre los departamentos de Tolima y Caldas. Esto es posible gracias a una cámara instalada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, a unos 30 kilómetros al noroccidente del cráter Arenas.

En el canal de YouTube del SGC se podrá observar el volcán tal como lo hacen los geocientíficos del observatorio, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Aunque la imagen puede variar según las condiciones meteorológicas y la actividad volcánica, desde esta cámara será posible observar directamente las manifestaciones que caracterizan al volcán más activo de Colombia, entre ellas, emisiones de gases, ceniza o incandescencias.

“La apertura de esta cámara permite acercar a los ciudadanos a Cumanday —como le llaman los indígenas quimbayas al nevado–, uno de los majestuosos símbolos de los volcanes colombianos”, dijo Nathalia Contreras Vásquez, directora técnica del área de Geoamenazas del SGC, quien además resaltó que la intención es, entre otras cosas, poner a disposición de las comunidades la información geocientífica que contribuya a la apropiación de este conocimiento para que se use de manera responsable en la toma de decisiones.

La iniciativa hace parte de la campaña Armero 40 años #ConCienciaVolcánica, un ejercicio de educación, memoria y apropiación del conocimiento científico impulsado por el SGC, que busca rendir homenaje a las víctimas y sobrevivientes de la tragedia del 13 de noviembre de 1985, año en el que el volcán hizo erupción.

“En 1985, Colombia no pudo registrar en imágenes la erupción del Ruiz; hoy, cuatro décadas después, el SGC abre esta ventana al volcán para que el país lo observe tal como es: un sistema natural, vivo y en permanente transformación. Con este dispositivo podrán observar la actividad durante el día y la noche, ya que esta cámara cuenta con un sensor térmico”, explicó Lina Marcela Castaño, coordinadora del OVSMA.

El Ruiz cuenta con una de las redes de monitoreo de la actividad superficial más completas y avanzadas de la región, compuesta por 16 cámaras instaladas estratégicamente a distancias que van de 4 a 30 kilómetros del cráter Arenas. Este sistema de monitoreo visual permite observar la dinámica del volcán y algunos de los ríos que nacen en sus laderas, transmitiendo imágenes y datos en tiempo real al observatorio de Manizales. Cada punto de monitoreo está integrado con cámaras de alta resolución, junto con sistemas de energía solar y transmisión telemétrica, diseñados para resistir condiciones extremas de frío, viento, lluvia y caída de ceniza.

Este sistema se complementa con un equipo de profesionales y técnicos del SGC quienes con regularidad ascienden a las zonas de amenaza alta del volcán para mantener operativas las cámaras. Otros expertos se encargan de procesar esta información para analizarla y evaluarla, y así conocer la actividad del volcán Nevado del Ruiz.

