Economía del cuidado: el tiempo, el recurso más preciado de las mujeres rurales

La vida cotidiana de las mujeres y los hombres en zonas rurales transcurre de manera diferente. Aunque comparten muchas condiciones materiales, el sexo biológico y la construcción cultural de género generan profundas desigualdades que afectan desproporcionadamente a las mujeres.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia las mujeres rurales dedican alrededor de ocho horas diarias al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TDCNR), mientras que los hombres invierten solo tres horas. En la preparación de alimentos, las mujeres asumen el 84,3 % del tiempo requerido, en el mantenimiento de vestuario el 86,8 %, y en la limpieza y el mantenimiento del hogar el 71,5 %. Además, el cuidado de otras personas recae principalmente sobre ellas, con un 79,3 % del tiempo total, frente al 20,3 % que aportan los hombres.

La experiencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el territorio, a través de iniciativas para el empoderamiento económico de las mujeres en la agricultura familiar, ha evidenciado esta realidad. Los hallazgos confirman que la distribución desigual del tiempo y la sobrecarga de tareas de cuidado profundizan las asimetrías de género y limitan las oportunidades de desarrollo para las mujeres.

Deyris Mendoza, en San Bernardo del Viento (Córdoba); Karina Pérez, en Carmen de Bolívar (Bolívar); Beatriz Gelpud, en Santa Bárbara (Nariño); Teresa Huelgas, en Campucana (Putumayo); y Leni Ruiz, en Rionegro (Santander), son solo algunas de las muchas mujeres que día a día trabajan la tierra y sostienen a sus comunidades. Hace un año y medio, ellas participaron en dos proyectos de inclusión socioeconómica implementados por la FAO, en alianza con la Embajada de Suecia, la Agencia de Cooperación Italiana y la Unión Europea.

Como la mayoría de las mujeres rurales dedicadas a la agricultura familiar, han tenido que enfrentar desigualdades profundas, tienen poca participación en la toma de decisiones sobre los sistemas agroalimentarios, acceso limitado a la tierra y a asistencia técnica, y menos oportunidades para comercializar sus productos o incidir en la gestión de sus territorios. Mientras tanto, los espacios de liderazgo suelen estar ocupados por los hombres.

Además, muchas de ellas siguen siendo víctimas de violencia de género y están entre las poblaciones más vulnerables a la pobreza y la inseguridad alimentaria.

El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TDCNR) también marca sus vidas. Cuando el proyecto Transformación Territorial, Resiliencia y Sostenibilidad llegó a Córdoba, Bolívar, Nariño y Putumayo, Deyris pasaba hasta 12 horas a la semana recogiendo, transportando y organizando agua para su familia. En Chiquí, donde vive, el suministro eléctrico es intermitente y no cubre las necesidades básicas de la población, lo que deja a 365 familias con acceso restringido al agua potable.

Por otro lado, Karina, dedicaba hasta nueve horas semanales a la molienda manual de maíz y otros granos, además de seis horas recolectando leña para la preparación de alimentos. Estas tareas, habituales en Carmen de Bolívar, recaen principalmente sobre las mujeres de 95 familias. Esto evidencia que cada historia refleja el esfuerzo silencioso de miles de mujeres rurales, cuyo trabajo es esencial para la seguridad alimentaria y la economía familiar, pero que sigue siendo invisible en muchos espacios.

Así como Beatriz que pasaba hasta 17 horas semanales lavando ropa a mano, una tarea agotadora que, con el tiempo, causó problemas en las articulaciones de varias mujeres de las 36 familias de Santa Bárbara que participaban en el proyecto. Teresa, en Campucana, dedicaba diez horas a la molienda de granos y otras cinco horas y media a potabilizar agua para su consumo, una realidad compartida por las mujeres de 104 familias de su comunidad.

Leni, en Rionegro, no vivía una situación diferente. Antes de la llegada del Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDET) a Santander, pasaba 5 horas semanales recogiendo leña y 9 horas lavando ropa a mano, igual que otras 17 mujeres cacaoteras de la organización Zurron’s Cacao de Sabor y Aroma.

Como ellas, cientos de mujeres productoras de arroz, miel, cuyes, caña panelera y cacao comienzan su día mucho antes de que salga el sol, a las 3 o 4 de la mañana, y no lo terminan hasta las 10 u 11 de la noche. Se levantan temprano para preparar el desayuno y adelantar el almuerzo, no solo para sus familias, sino también para los trabajadores que llegan a sus predios. Organizan a sus hijos e hijas para la escuela, limpian la casa, cuidan la huerta, alimentan a los animales y, además, asisten a reuniones y capacitaciones organizadas por la FAO y otros actores del territorio.

Por la tarde, su jornada no se detiene. Muchas deben decidir entre regresar a casa para recibir a sus hijos, ayudarles con las tareas y atender a sus compañeros que vuelven del trabajo, o quedarse en las actividades técnicas y comunitarias que podrían brindarles nuevas oportunidades.

Entonces, surgen preguntas inevitables: ¿Cuántas horas les quedan para capacitarse y aprender algo nuevo? ¿Para emprender y fortalecer sus asociaciones? ¿Para cuidarse a sí mismas, atender su salud, distraerse o simplemente descansar?

El tiempo de las mujeres rurales es su recurso más valioso, pero también el menos reconocido. Su trabajo es invisible para muchos, aunque sin él, sus hogares, sus comunidades y la producción de alimentos no podrían sostenerse.

Ante esta realidad, la FAO ha reforzado sus estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres rurales, con acciones concretas que buscan aliviar su carga de cuidado y promover la corresponsabilidad de los hombres en las tareas del hogar. A través de innovaciones y tecnologías diseñadas para ahorrar tiempo, la organización ha trabajado para equilibrar un poco más la balanza en la vida de estas mujeres.

Un año y medio después de la finalización de los proyectos, la FAO regresó a los seis territorios de influencia para entender qué había pasado con las innovaciones implementadas y cómo habían cambiado las dinámicas entre mujeres y hombres en relación con el trabajo doméstico y de cuidado.

Los resultados han sido alentadores. Las mujeres han recuperado horas valiosas que antes dedicaban exclusivamente a las tareas del hogar. Deyris, por ejemplo, ahora tiene 12 horas más para sí misma porque ya no debe recoger y transportar agua, gracias a la instalación de un transformador de energía y mejoras en el suministro de agua potable. Karina ha ganado ocho horas semanales gracias a los molinos eléctricos que redujeron drásticamente el tiempo que dedicaba a la molienda de granos. Beatriz ya no pasa horas lavando ropa a mano, pues la instalación de lavadoras y secadoras comunitarias le ha permitido ahorrar 9 horas a la semana. Teresa, con la entrega de filtros purificadores de agua, ya no necesita hervir agua en el fogón, lo que le ha permitido tener 5 horas y media para otras actividades. Y Leni y Karina, quienes antes recolectaban leña para cocinar, ahora ahorran 2 horas gracias a las estufas ecológicas, que además reducen el impacto ambiental.

Pero quizás el cambio más significativo es que los hombres han comenzado a involucrarse en las tareas del hogar y el cuidado de sus familias. Este avance no solo alivia la carga diaria de las mujeres, sino que también desafía la idea de que las labores domésticas son solo su responsabilidad. Poco a poco, se está transformando la percepción de los roles de género, permitiendo que la equidad sea un camino compartido. Sin embargo, para que las mujeres rurales tengan verdaderas oportunidades, es esencial que los hombres también evolucionen en su forma de pensar y asumir liderazgos más conscientes y equitativos.

Es importante destacar que este cambio no ocurrió solo por la entrega de nuevas herramientas y tecnologías. Lo que realmente hizo la diferencia fue la estrategia pedagógica basada en la economía del cuidado, la corresponsabilidad familiar y las nuevas masculinidades. Las tecnologías ahorradoras fueron solo un punto de partida, una excusa para abrir conversaciones más profundas sobre la desigualdad de género y cuestionar el papel de hombres y mujeres dentro de sus comunidades. Porque la equidad no se trata solo de repartir tareas, sino de transformar mentalidades y construir un futuro más justo para todos.

“Ahora valoramos más nuestro tiempo y aprendimos a compartir mejor las tareas en familia. Involucramos a los hombres, quienes han entendido que el hogar es responsabilidad de todos. Gracias a esto, ahora puedo dedicar un día a capacitarme, hacer chocolate y fortalecer mis habilidades, lo que me permite crecer tanto personal como profesionalmente”, cuenta Leni desde Rionegro, con una sonrisa que refleja el cambio en su vida.

Wilfrido Pérez, productor en Carmen de Bolívar, comparte su experiencia con un tono de asombro y orgullo: “Antes, yo no comía si la comida no la preparaba mi esposa. Prefería aguantar hambre y esperar a que ella llegara. Pero con lo que nos enseñaron entendí que los hombres también podemos cocinar. Ahora soy yo quien prepara la comida todos los días, y me gusta. Mi esposa va a sus reuniones tranquila, y yo me quedo en casa pendiente de todo”.

Estos cambios no surgieron de la nada. Como parte de la estrategia pedagógica, nació una iniciativa innovadora: el concurso “Los hombres en la cocina, se unen al cuidado de la familia”. A través de talleres de cocina, elaboración de recetas locales y hasta un viaje a Bogotá para compartir con chefs profesionales, los hombres aprendieron no solo a cocinar, sino a valorar el papel del cuidado en sus familias. Para muchos, fue más que un concurso; fue el inicio de una transformación en su manera de ver y asumir sus responsabilidades en el hogar.

Pero los efectos positivos no quedaron solo en el ámbito familiar. Con menos carga de trabajo doméstico y más tiempo disponible, las mujeres han logrado fortalecer sus comunidades y asociaciones. Gleisy Pachecoi, productora en Chiquí, recuerda cómo antes, en las largas filas para recoger agua, “los hombres nos maltrataban y nos agredían por la tensión que generaba la escasez. Ahora, con el suministro de agua garantizado, la comunidad ha tomado conciencia sobre el cuidado del recurso, sobre el respeto entre nosotros y, sobre todo, sobre no volver a vivir lo que sufrimos antes”.

El impacto también se ha visto en la economía y el desarrollo de las mujeres. “Ahora participamos más en espacios de formación y comercialización de la miel. Nos sentimos tranquilas de salir y viajar, porque sabemos que los hombres se quedan en casa pendientes de los hijos y de todo lo demás”, dice Karina, reflejando cómo esta redistribución de roles no solo ha mejorado la calidad de vida familiar, sino que también ha permitido a las mujeres crecer, aprender y aportar aún más a sus comunidades.

“Hemos invitado a más mujeres a unirse a nuestra asociación y, poco a poco, ya casi 10 se han sumado. Al principio llegan tímidas, inseguras, pero con el tiempo van confiando y se dan cuenta de que hacer comunidad es lo mejor. Luego traen a sus esposos e hijos, y todos empiezan a entender que lo que ellas hacen beneficia a toda la familia”, cuenta Marisol Gutiérrez en Carmen de Bolívar. Su testimonio refleja el impacto real que ha tenido la liberación del tiempo de las mujeres en la asociación AGROROMA. Aunque la organización existía antes del proyecto, la participación femenina era mínima. Hoy, su número e incidencia han crecido significativamente, y las prácticas de innovación han comenzado a replicarse en comunidades vecinas.

En San Bernardo del Viento, la historia es similar. La comunidad se organizó y, con el liderazgo de las mujeres, nació ASOPROACHÍ, una asociación que tomó fuerza tras la instalación del transformador de energía. Ahora, esta organización trabaja por la comunidad, gestiona recursos y dialoga con entidades para mejorar el manejo del agua, un recurso vital.

Cuando la FAO regresó a visitar a las familias y puntos comunitarios, encontró que las tecnologías ahorradoras de tiempo seguían en uso, estaban en buen estado y mantenían su propósito original. Más allá de la infraestructura, lo que realmente hizo la diferencia fue el sentido de pertenencia que se generó en la comunidad. Gracias a las capacitaciones, los manuales de uso elaborados de manera participativa y los pequeños aportes económicos que la comunidad ha decidido asumir, el mantenimiento de estas herramientas es constante y autónomo.

Briseida Martínez, en San Bernardo del Viento, explica cómo han logrado sostener estos cambios: “Aquí tomamos decisiones en conjunto, organizamos el uso del agua, gestionamos con la empresa de acueducto y nos aseguramos de que el sistema funcione bien”. Este modelo de corresponsabilidad también se ha replicado en Carmen de Bolívar, donde la comunidad estableció un acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), para obtener más estufas ecológicas y extender sus beneficios a más familias.

Estos logros reflejan el enfoque de las tres R:

R econocimiento del aporte fundamental de las mujeres a la vida familiar, comunitaria y económica del territorio.

R educción del tiempo dedicado por ellas a tareas domésticas y de cuidado, gracias a tecnologías ahorradoras.

Redistribución de estas responsabilidades, con el compromiso de los hombres en el hogar.

Todo esto se ha logrado con inversiones que van desde los 6 hasta los 20 millones de pesos por cada práctica implementada. Esta cifra demuestra que apostar por la equidad de género en el campo colombiano no solo es necesario, sino también posible y con resultados concretos. Al final del día, lo que está en juego es la calidad de vida de mujeres y hombres que trabajan, sueñan y construyen el futuro en sus territorios.