El aporte de Sistema Coca-Cola a las víctimas del terremoto en Colombia

Apoyo de Coca Cola a las víctimas del terremoto del 10 de agosto. Foto: Cortesía

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Desde los primeros días de la emergencia que se registró en Colombia, debido al sismo de 7,4 del lunes, 10 de agosto, el Sistema Coca-Cola, con el apoyo de la Fundación Coca-Cola y Fundación FEMSA, ha puesto sus capacidades logísticas y operativas al servicio de las comunidades afectadas por el terremoto. Su respuesta se ha enfocado en atender necesidades de hidratación y alimentación, facilitar la movilización de ayuda humanitaria y respaldar la atención en los territorios afectados.

Durante los primeros 20 días tras el terremoto, las compañías han entregado más de 163.000 litros de hidratación y, a través de World Central Kitchen, la Fundación Coca-Cola ha apoyado la entrega de 30.000 platos de comida caliente a las comunidades afectadas. Adicionalmente, las compañías pusieron su flota de distribución al servicio de la emergencia, transportando 220 toneladas de ayuda humanitaria y participando en dos caravanas solidarias de la campaña Colombia, Un Solo Corazón que llevaron más de 170 toneladas a Chocó y 440 toneladas a Pereira y el Eje Cafetero junto con otras empresas del país.

El Sistema Coca-Cola pausó toda su comunicación corporativa y de marca para reenfocar estos recursos, instalar un centro de acopio y activar rutas de recolección de ayuda humanitaria en Bogotá, Medellín y Barranquilla. A través de estas iniciativas se recolectaron y movilizaron 70 toneladas adicionales. También apoyó la logística y el alojamiento del equipo de rescate “Topos Mexicanos” en Cali.

“Desde el inicio de la emergencia hemos trabajado para poner nuestras capacidades al servicio de las comunidades afectadas. Sabemos que la reconstrucción requiere un esfuerzo colectivo y sostenido en el tiempo, y como Sistema Coca-Cola queremos seguir sumando junto a las comunidades, autoridades, organizaciones y demás actores que participan en la atención de la contingencia”, asegura Sergio Londoño Zurek, vicepresidente Senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola en América Latina.

A estas acciones se sumará el plan de reconstrucción que estará enfocado, en una primera fase, en la reactivación económica de tenderos y pequeños comerciantes de las zonas afectadas; en el desarrollo de proyectos de agua, saneamiento e higiene (WASH) y en la contribución a fortalecer la atención en salud de comunidades afectadas. Estas iniciativas se encuentran en proceso de formulación y ampliarán el alcance de la respuesta humanitaria en los territorios.

“Colombia es nuestra casa y estamos profundamente comprometidos con los territorios donde estamos presentes. Ahora, nuestro compromiso es seguir acompañando este proceso y contribuir a la recuperación y reconstrucción de los territorios, apoyando la reactivación económica, el acceso a servicios básicos y el bienestar de las comunidades. Sabemos que este será un camino largo, pero también que trabajando juntos podemos aportar a que Colombia vuelva a ponerse de pie”, afirma Andrés Mauricio Torres, presidente de Coca-Cola FEMSA Colombia.

El Sistema Coca-Cola, con el apoyo de la Fundación Coca-Cola y Fundación FEMSA, continuará trabajando de manera articulada para contribuir a los procesos de recuperación y reconstrucción de los territorios afectados y, en paralelo, reactivará la comunicación habitual corporativa y de marcas para seguir trabajando por el crecimiento social y económico del país.