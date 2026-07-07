El cacao y sus beneficios para la salud, desde lo científico y lo ancestral

Cada grano de cacao contiene magnesio, cobre, potasio y calcio. Foto: Endémica Studios & Camilo Casta

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Todas las mañanas, Flor Hayda Evanjuanoy, indígena del pueblo Inga en el resguardo de Yunguillo (Putumayo), inicia su día con una taza de chocolate o disfruta de unos nibs de cacao. Para ella, este hábito, además de conocer que es un alimento nutritivo, hace parte de mantener viva una costumbre y tradición de su resguardo. “Es un fruto que hace parte de nuestro trabajo y de nuestra cultura. Me ayuda a sentirme de mejor ánimo en el día cuando lo consumo”, cuenta.

Esta misma escena podría repetirse en los municipios del Caquetá. Campesinos preparan su chocolate, con el mismo cacao que cultivan, en estufas de leña y lo acompañan con unas galletas.

Desde el resguardo Yungillo, en Putumayo, la sabiduría la comparten en conversaciones con los abuelos del pueblo Inga, donde la comunidad ha escuchado de los beneficios del cacao. “Para mí el cacao es mucho más que un cultivo y cuando se consume de forma natural, ayuda a cuidar nuestra salud. A cuidar el corazón, mejorar la circulación de la sangre y aporta antioxidantes que protegen nuestro cuerpo. También nos brinda energía y contribuye a mejorar el estado de ánimo”.

Luis Evanjuanoy, líder indígena del resguardo Yungillo, describe que es un fruto muy importante desde la parte espiritual y que sirve para la dieta de la familia. “Nos sirve para la fuerza y la resistencia. Es fuente de energía para realizar distintas actividades”, dice.

En su comunidad el cacao ha estado presente desde los años 50. Significa memoria, tradición y bienestar. “Desde el punto de vista del resguardo indígena de Yunguillo, significa resistencia alimentaria y economía porque nos permite intercambiar con otros productos”, puntualiza Luis. El resguardo Inga de Yunguillo lo conforman unas 700 familias y hacen parte de la Asociación de Productores Agropecuarios Nukanchipa.

Otro de los puntos que destacan del cacao es que ayuda a mejorar la piel. “En nuestro resguardo es un fruto sagrado y hemos innovado hasta en productos de belleza, mezclando el polvo del cacao con miel y haciéndome mascarillas. Me siento muy orgullosa de cultivar y producir un alimento que beneficia a nuestras familias y a quienes lo consumen”, agrega Flor Hayda.

De esto también habla Dioselina Guzman, campesina de Puerto Rico, Caquetá: “El cacao sirve para la piel. Si nosotros hacemos mascarillas de cacao en nuestra piel nos va a nutrir y nos va a mejorar, nos va a reconstruir la capa de piel que es la que exponemos al sol”. Desde su asociación llamada Cocarep (Comité de Cacaoteros y Reforestadores de Puerto Rico), un grupo de 33 mujeres transforman el cacao en chocolate, chocolatinas, goma, galletas y hasta postres.

“El cacao para nosotros ayuda a la memoria. Todos los días la consumimos, la ponemos a fermentar, a secar y se consume el grano sin tostar. La ventaja es porque el cacao recupera neuronas que se nos han perdido”, apunta Dioselina.

Las mujeres sostienen que el cacao es un “superalimento”. “El cacao es un superalimento para el ser humano porque entre tantas cosas previene el envejecimiento de las células, ya que posee más antioxidantes que el té verde y el vino tinto”, sostiene Ingrid Adames, otra de las cultivadoras de cacao de Cocarep.

“Para mí es un relajante, para liberar el estrés. Baja el coresterol malo, mejora la salud cerebral e intestinal. El cacao debería consumirse puro y recomiendan al 70 y comer la pepa, la almendra del cacao que es donde se encuentra su sabor natural. Es un excelente hidratante y mejora la elasticidad de la piel”, agrega Aurora Peña, otra de las productoras de cacao.

Víctor Cómbito, productor de la asociación Asoprocacao, en Guaviare, describe que el cacao ayuda a la nutrición y a la salud. Esto lo ha ido aprendiendo “Cuando se consume en altas concentraciones de cacao y muy bajo en azúcar, aporta magnesio e influye en funciones metabólicas del cuerpo. Sirve para la salud cardiovascular y las mujeres lo usan para contrarrestar los dolores menstruales. A mí me ayuda con el estrés, el sueño y calmar la saciedad. En mi opinión, es uno de los productos que uno debería consumir periódicamente”.

¿Qué dice la ciencia sobre el cacao?

Un estudio científico del Centro de Investigación para la Prevención de la Universidad de Yale, Estados Unidos, apunta que, aunque “existe un sólido conjunto de evidencia que apunta a un beneficio neto para la salud derivado del consumo habitual de chocolate negro, se requieren más estudios epidemiológicos antes de que dicha evidencia sea ampliamente reconocida como verdaderamente concluyente”. Además, recomienda tener una asesoría clínica con el internista y nutricionista para conocer si se recomienda el consumo y en qué frecuencia.

Cada grano de cacao contiene magnesio, cobre, potasio y calcio. “El chocolate negro (70%–85% de cacao) proporciona 36 mg de magnesio por cada 100 kcal, lo que representa el 9% de la ingesta diaria recomendada (IDR) en EE. UU. para hombres de mediana edad”, agrega la investigación.

“Las recomendaciones, por supuesto, deben considerar el posible aumento de peso y el mayor riesgo cardiovascular que supone el consumo de productos de chocolate con alto contenido de azúcar, lo que podría contrarrestar algunos de los beneficios documentados del cacao”, indica el artículo “El cacao y el chocolate en la salud y las enfermedades humanas”.

Sobre los beneficios del cacao, los investigadores describen que “el cacao contiene más antioxidantes fenólicos que la mayoría de los alimentos”. “Los efectos antioxidantes del cacao pueden influir directamente en la resistencia a la insulina y, a su vez, reducir el riesgo de diabetes. Además, el consumo de cacao puede estimular cambios en las vías de señalización sensibles al redox involucradas en la expresión génica y la respuesta inmunitaria. El cacao puede proteger los nervios de lesiones e inflamación, proteger la piel del daño oxidativo por radiación UV en preparaciones tópicas y tener efectos beneficiosos sobre la saciedad, la función cognitiva y el estado de ánimo”, agregan los autores. Sin embargo, aclaran que el consumo en chocolate puede tener efectos perjudiciales, como el aumento de peso, al tener una alta densidad energética.

La Asociación de Productores Agropecuarios Nukanchipa, Cocarep y Asoprocacao hacen parte del proceso “Cacao Amazónico y Paz”, que busca que 607 pequeños productores y 9 asociaciones produzcan cacao amazónico bajo prácticas agroecológicas, fortalezcan sus organizaciones, accedan a mercados diferenciados e incidan en cadenas de suministro libres de deforestación. Cuenta con el respaldo financiero del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y es implementado por Alisos, WWF Colombia y WWF Alemania.