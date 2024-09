El desafío de las universidades colombianas con el carbono neutro

Campus Universidad Javeriana. Foto: Universidad Javeriana

La Sede Central de la Universidad Javeriana recibió por parte de ICONTEC la certificación de Carbono Neutro, un reconocimiento a su compromiso por compensar la emisión de gases efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera, lo cual contribuye a mitigar el cambio climático.

El dióxido de carbono (CO₂) es un gas que forma parte de un ciclo bioquímico que pasa por las capas de la atmósfera, el océano y la tierra, y que permite que la vida sea sostenible en el planeta, pero las actividades humanas han desbalanceado su justa medida, provocando que se acumule mucho más CO₂ del que es posible eliminar naturalmente. “La ciencia no miente, si los países no aumentan sus compromisos, a la humanidad le espera un panorama poco prometedor”, aseguró en un comunicado la Organización de las Naciones Unidas.

Gracias a la implementación de proyectos de energía renovable y reforestación, la Universidad Javeriana logró mitigar la emisión de GEI equivalente a 1.206 toneladas de CO₂, que sería comparable con el consumo de energía eléctrica de 235 hogares durante un año. Otro proyecto destacado de la institución fue la siembra de 1.600 árboles en La Macarena, cada uno con el potencial de capturar cuatro toneladas de CO₂ durante sus primeros 10 años. Esta iniciativa no solo compensa la huella de carbono de la institución educativa, sino que también beneficia a la comunidad local.

“Es importante que las universidades promovamos la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente, pues no sólo es un ejemplo para las futuras generaciones que estamos formando, sino para la sociedad en general. Existe una urgencia por proteger al planeta, pues las poblaciones pobres son las más afectadas por la degradación ambiental” comentó Luis Fernando Múnera S.J., Rector de la Institución.

Por su parte, Roberto Montoya, director ejecutivo de ICONTEC afirmó que esta certificación es “un reconocimiento a la visión, esfuerzo, compromiso y coherencia de la comunidad universitaria por generar un impacto positivo en la sociedad. Esto no solo confirma las acciones que han tomado hasta ahora, sino que también establece un estándar que inspira a otros a seguir su ejemplo.”

Un compromiso de ciudadanos y gobernantes

Según lo explica Juan Carlos Benavides, profesor del Departamento de Ecología y Territorio de la Javeriana, hay acciones del día a día que pueden aportar, como comprar productos locales que no impliquen grandes cadenas de emisiones; usar menos el carro; apagar las luces que no sean necesarias; no comprar madera ilegal; buscar productos con bajas emisiones de metano, dióxido de carbono o nitrógeno; y si se come carne, buscar que sea de mercados certificados que no generen deforestación.

Por su parte, la ONU ha recomendado a los gobiernos realizar una transición hacia energías renovables como la solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica; y eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles, especialmente el carbón. Así mismo, sugiere, promover el uso de vehículos eléctricos mejorando la infraestructura de recarga; fomentar el transporte público y otras formas de movilidad sostenible; implementar prácticas agrícolas que reduzcan la deforestación y aumenten la captura de carbono en los suelos; y proteger y restaurar los bosques y otros ecosistemas que actúan como sumideros de carbono.