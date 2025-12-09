El nuevo sistema que brinda información ambiental y pesquera de la Ciénaga Grande de Santa Marta

La principal actividad económica de la ciénaga es la pesca, con más de 3.600 pescadores que intervienen en esta área. Foto: FAO

Hace unos días se dio a conocer un nuevo sistema de información ambiental sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), uno de los ecosistemas lagunares costeros más grande e importante de Colombia. A través de diferentes módulos, la plataforma permite obtener información actualizada sobre la pesca en la zona, el estado de los manglares y, entre otros, la calidad de sus aguas, la hidrología del ecosistema y las especies presentes en este ecosistema.

Este sistema, que puede consultarse a través de este enlace, surge de la información disponible en el Sistema de Información Ambiental Marina (SIAM) del Invemar, así como de otras entidades ambientales e información tomada por las comunidades locales del territorio.

“En la ciénaga ha habido muchos proyectos y actividades que han generado monitoreos del ecosistema y sus servicios aportando gran cantidad de datos que se hace imperativo gestionar, pues muchas veces esta información está orientada a un público muy técnico y científico, por lo que existía la necesidad de facilitar el acceso a estos monitoreos y a la información ambiental que se produce ahí para todos los actores dentro y fuera de este ecosistema”, explica Jhonny Garcés, jefe del Laboratorio de Servicios de Información (LABSIS) del Invemar.

El Sistema Integrado de Información de la Ciénaga Grande de Santa Marta —que abarca cerca de 700 kilómetros cuadrados— surge como parte del proyecto Paisajes Sostenibles-Herencia Colombia, que es coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), implementado por el Invemar y financiado por la Unión Europea. Esta iniciativa viene desarrollando desde 2022 acciones para fortalecer el manejo sostenible de ecosistemas clave en Colombia, a través de alianzas con comunidades locales y entidades como Parques Nacionales Naturales, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y WWF Colombia.

Así las cosas, la plataforma busca mejorar la gobernanza de este ecosistema, que es un sitio Ramsar, es decir, un humedal designado de importancia internacional por sus servicios a la estabilidad climática y para la biodiversidad del planeta. De esta manera, los datos, que serán actualizados periódicamente —se espera, por ejemplo, pronto una actualización para lo ocurrido en 2024—, buscan brindar herramientas para que Juntas de Acción Comunal u organizaciones de pescadores, pero también entidades públicas y privadas, puedan dirigir sus acciones para conservar y aprovechar sosteniblemente el territorio.

“La principal actividad económica de la ciénaga es la pesca, con más de 3.600 pescadores que intervienen en esta área. En este ecosistema se producen más de 6000 toneladas de pescado y crustáceos en promedio por año. Es decir, este ecosistema ofrece una proteína de excelente calidad que garantiza la seguridad alimentaria a todos sus pobladores, genera empleo e ingresos”, precisa Mario Rueda, coordinador del Programa de Valoración y Aprovechamiento de Recursos Marinos y Costeros del Invemar.

Son datos como estos los que se podrán encontrar en la plataforma, que dará información útil para asegurar los medios de vida de miles de familias que viven en este territorio ubicado entre Santa Marta y Barranquilla, en la costa Caribe colombiana, y para mejorar la gestión ambiental de este ecosistema.

Y no son pocos los retos ambientales que enfrenta este ecosistema. Es, por ejemplo, bien conocida y documentada la gran mortandad de manglares que representó la construcción de la vía Ciénaga-Barranquilla hace varias décadas por alteraciones en sus flujos de agua salada y dulce. Por su parte, este año, como contamos en esta nota, la proliferación de una especie invasora llevó a la declaratoria de calamidad pública por afectaciones a pescadores y a la estabilidad del ecosistema, en un asunto que sigue sin ser resuelto.

¿De dónde surgen los datos?

La plataforma ofrece una multitud de datos que surgen no solo de los monitoreos técnicos con equipos especializados que miden la salinidad del agua o la presencia de ciertas bacterias, sino también de labores que realizan las comunidades que han sido entrenadas por años para tomar datos sobre el monitoreo pesquero artesanal, el estado de los ecosistemas y la gestión comunitaria de la pesca.

Este es el caso de Héctor Rodríguez, experto local de monitoreo pesquero del Invemar y habitante de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Entre otras cosas, sus labores consisten en realizar encuestas a pescadores locales sobre su labor de pesca y, por ejemplo, el tamaño de las especies extraídas en sus actividades.

“En la ciénaga hay más de nueve artes de pesca, y la tarea es caracterizar cada una de ellas. Para eso, mi tarea es acercarme a los pescadores y hacerles una encuesta de las capturas que hacen y el esfuerzo de pesca aplicado, en la que se miden, por ejemplo, el tamaño de los ejemplares y su peso, así como las técnicas de pesca utilizadas”, detalla Rodríguez.

Por su parte, para la gestión ambiental, la plataforma también ofrece información sobre el estado de los manglares e identifica, por ejemplo, zonas con alta presión por parte de las actividades humanas.

“Una de las dinámicas es que permite comparar la tendencia o la trayectoria de la cobertura de manglar, y abre la puerta a detectar áreas que están respondiendo a los esfuerzos de rehabilitación o identificar aquellas que necesitan mayor atención”, explica Juan Felipe Lazarus, jefe de la línea de Investigación Rehabilitación de Ecosistemas Marinos y Costeros del Invemar. “Parte de la información georreferenciada surge de modelos que combinan información biofísica con información socioambiental para tomar acciones en el territorio”.

Como complemento a estos datos, las comunidades y organizaciones dedicadas a la restauración de estos ecosistemas también entregan datos para el sistema de información. Un ejemplo de esto es la Fundación Ambiental Mujeres del Magdalena (Fundamag), que realiza acciones para la restauración de mangle, en la que toman información sobre su evolución y estado y, a su vez, la entregan al sistema de información.

“Nosotros realizamos monitoreo ambiental para conocer la altura de los mangles, el estado fisicoquímico de los suelos, la estructura del bosque y, entre otras, cómo evolucionan las plántulas pequeñas. Y esos datos, a través de unos aplicativos, se suben al sistema como información para su análisis”, explica Francisco Márquez, miembro de Fundamag.

Uno de los puntos claves que destacan las personas detrás del sistema es que la información disponible está abierta a auditoría por parte de los actores en el sistema, y se pueden corregir algunos datos en caso de que se encuentren discrepancias.

Las oportunidades que abre el sistema

Como indica Alicia Ojeda, de la AUNAP, “como entidad oficial de la pesca en Colombia, esta información nos sirve para la administración de los recursos pesqueros y para crear políticas para atender temas como la sobrepesca y asegurar que estos recursos puedan sostenerse en el tiempo”.

En esa misma línea, Paula Cristina Sierra Correa, coordinadora de Investigación e Información para la Gestión Marina y Costera del Invemar, sostiene que “el objetivo es lograr impulsar políticas públicas a partir de mejor información y, de esta manera, asegurar contribuir al cumplimiento del Acuerdo de Escazú”.

Por su parte, otro de los objetivos de la plataforma es atender problemáticas ambientales en la Ciénaga Grande de Santa Marta, como, por ejemplo, la presencia de la Hydrilla verticillata, una planta que no es nativa de Colombia y se proliferó en el fondo de este ecosistema.

El sistema permitiría, menciona Mario Rueda, del Invemar, atender y darle un mejor manejo a estas situaciones. “El sistema tiene el potencial para desarrollar procesos de compensación ambiental por eventos como el de la planta invasora que impide procesos de pesca. Si tenemos los datos de la ubicación de zonas de pesca y del aprovechamiento realizado previamente, se puede comparar con zonas donde las macrófitas cubren el espejo de agua e impiden las maniobras de pesca, así se puede trabajar en reparaciones por este tipo de sucesos”, sostiene.

En particular, se busca que los actores comunitarios y locales tengan más herramientas para tomar decisiones en espacios de negociación o conciliación sobre actividades pesqueras, entre otras.

Por su parte, aún existen varios retos para asegurar el uso de esta plataforma por parte de los actores del sistema. “Estamos trabajando para promover el uso de esta plataforma, pues hay condiciones de base que pueden impedirlo, como la falta de conectividad y acceso a energía. Para esto iniciamos un proceso de socialización y capacitación con los actores en el territorio para la integración de este sistema”, indica Marcela Galvis Hernández, gerente del Proyecto Paisajes Sostenibles - HeCo en la FAO.

Por el momento, se tienen planes para aumentar las capacidades de la plataforma para incorporar más datos y de diferentes fuentes, y potencializar su impacto en el territorio. Uno de los objetivos es dejar una base para que los proyectos que se realicen en el futuro en la Ciénaga Grande de Santa Marta tengan un sistema de información para hacer más efectivos sus esfuerzos.