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El premio ambiental BIBO eligió a los 43 semifinalistas de la edición 2026

Este año, el premio que entrega la campaña ambiental de El Espectador recibió 103 iniciativas ambientales.

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Redacción BIBO
27 de julio de 2026 - 04:48 p. m.
Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica y cultural del mundo. El Premio BIBO busca reconocer las iniciativas que ayuden a la conservación de esa riqueza.
Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica y cultural del mundo. El Premio BIBO busca reconocer las iniciativas que ayuden a la conservación de esa riqueza.
Foto: Instituto Sinchi
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La décimo sexta edición del Premio BIBO, de El Espectador, ya eligió a los semifinalistas. En total, el jurado conformado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), la Fundación Natura y Santiago Aparicio, experto en política ambiental y acción climática, escogió 43 iniciativas ambientales, de las 103 que recibieron este año.

Cada una corresponde a proyectos innovadores que generan impactos positivos en los ecosistemas y que demuestran que, al conservar la naturaleza, también se restaura el bienestar de los territorios y las comunidades.

El Premio BIBO agradece a cada uno de los participantes que enviaron sus proyectos, e informa que ahora iniciarán la selección de los 16 finalistas, y luego la de los ganadores. En esta edición serán 8 iniciativas galardonadas, que se darán a conocer el 20 de agosto en Bogotá.

Estos son los semifinalistas en cada una de las cuatro categorías, y subcategorías:

Categoría 1: Procesos comunitarios que restauran la paz con la naturaleza

Subcategoría 1: Cuidado comunitario de la biodiversidad en territorios marcados por el conflicto.

  • Programa de Aves Urbanas - PAU Colombia (Cali).
  • Sociedad Ornitológica de Córdoba (Tierralta).
  • Climalab (Bogotá).
  • Urbaser Montenegro (Montenegro).
  • Corpochingaza (La Calera).
  • Fundación Rivera Flórez (Mocoa).

Subcategoría 2: Líderes y lideresas ambientales

  • Cornare (El Santuario).
  • Fundacion ambiental ECO-S Colombia (Mosquera, Cundinamarca).
  • CAR Cundinamarca (Bogotá).
  • Veolia Colombia S.A.S E.S.P (Bogotá).
  • Trébola Organización Ecológica (Bogotá).

Categoría 2: Bioeconomía para el desarrollo de los territorios

Subcategoría 1: Grandes empresas

  • PepsiCo (Bogotá).
  • Ingenio Providencia (Bogotá).
  • ISA - Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (Medellín).
  • BASF Química Colombiana (Bogotá).
  • Postobón (Bogotá).
  • Colsubsidio (Bogotá).
  • Industria Licorera de Caldas (Manizales).

Subcategoría 2: Emprendimientos

  • Fundación San Antonio Unidos Somos Más (Florida, Valle).
  • Lagunas Adventure (Maripán).
  • Valopes Digital Services S.A.S. (Bogotá).
  • Candia Natural (María La Baja).
  • Dinamos Tesla Luces Ecológicas (Bogotá).

Subcategoría 3: Pymes

  • Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa SA ESP (Paipa).
  • RETINHER SAS (Montería).
  • Asociación de Agro apicultores y Piscicultores de San Agustín Huila (San Agustín).
  • Defrucol (El Banco Magdalena).

Categoría 3: Aulas que cuidan y transforman

Subcategoría 1: Colegios

  • Colegio Técnico Jose Félix Restrepo IED (Bogotá).
  • Institución Educativa Técnica Agropecuaria Chinulito (Colosó, Sucre).
  • I.E. Integrado Joaquín González Camargo (Sogamoso).
  • Institución Educativa San Marcos (San Marcos).
  • Instituto de Ciencias Agroindustriales y del Medio Ambiente “ICAM” (Ubaté).
  • Institución Educativa Luis López de Mesa (Bahía Solano, Chocó).
  • Colegio Real Royal School (Barranquilla).
  • Colegio Philadelphia Internacional (Cali).

Subcategoría 2: Universidades

  • Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá).
  • Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt (Armenia).

Categoría 4: ConservArte

Subcategoría 1: Colectivos o grupos culturales

  • Asociación Unión Para la Protección Animal y Ambiental (UPPAA) (Pereira).
  • Fundación Monterrey Ecohidrico (Bogotá).
  • Festival Internacional de Cine Ambiental de Cali- FINCALI (Cali).
  • Sinfonía Trópico (Bogotá).

Por Redacción BIBO

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