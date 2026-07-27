El premio ambiental BIBO eligió a los 43 semifinalistas de la edición 2026

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La décimo sexta edición del Premio BIBO, de El Espectador, ya eligió a los semifinalistas. En total, el jurado conformado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), la Fundación Natura y Santiago Aparicio, experto en política ambiental y acción climática, escogió 43 iniciativas ambientales, de las 103 que recibieron este año.
Cada una corresponde a proyectos innovadores que generan impactos positivos en los ecosistemas y que demuestran que, al conservar la naturaleza, también se restaura el bienestar de los territorios y las comunidades.
El Premio BIBO agradece a cada uno de los participantes que enviaron sus proyectos, e informa que ahora iniciarán la selección de los 16 finalistas, y luego la de los ganadores. En esta edición serán 8 iniciativas galardonadas, que se darán a conocer el 20 de agosto en Bogotá.
Estos son los semifinalistas en cada una de las cuatro categorías, y subcategorías:
Categoría 1: Procesos comunitarios que restauran la paz con la naturaleza
Subcategoría 1: Cuidado comunitario de la biodiversidad en territorios marcados por el conflicto.
- Programa de Aves Urbanas - PAU Colombia (Cali).
- Sociedad Ornitológica de Córdoba (Tierralta).
- Climalab (Bogotá).
- Urbaser Montenegro (Montenegro).
- Corpochingaza (La Calera).
- Fundación Rivera Flórez (Mocoa).
Subcategoría 2: Líderes y lideresas ambientales
- Cornare (El Santuario).
- Fundacion ambiental ECO-S Colombia (Mosquera, Cundinamarca).
- CAR Cundinamarca (Bogotá).
- Veolia Colombia S.A.S E.S.P (Bogotá).
- Trébola Organización Ecológica (Bogotá).
Categoría 2: Bioeconomía para el desarrollo de los territorios
Subcategoría 1: Grandes empresas
- PepsiCo (Bogotá).
- Ingenio Providencia (Bogotá).
- ISA - Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (Medellín).
- BASF Química Colombiana (Bogotá).
- Postobón (Bogotá).
- Colsubsidio (Bogotá).
- Industria Licorera de Caldas (Manizales).
Subcategoría 2: Emprendimientos
- Fundación San Antonio Unidos Somos Más (Florida, Valle).
- Lagunas Adventure (Maripán).
- Valopes Digital Services S.A.S. (Bogotá).
- Candia Natural (María La Baja).
- Dinamos Tesla Luces Ecológicas (Bogotá).
Subcategoría 3: Pymes
- Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa SA ESP (Paipa).
- RETINHER SAS (Montería).
- Asociación de Agro apicultores y Piscicultores de San Agustín Huila (San Agustín).
- Defrucol (El Banco Magdalena).
Categoría 3: Aulas que cuidan y transforman
Subcategoría 1: Colegios
- Colegio Técnico Jose Félix Restrepo IED (Bogotá).
- Institución Educativa Técnica Agropecuaria Chinulito (Colosó, Sucre).
- I.E. Integrado Joaquín González Camargo (Sogamoso).
- Institución Educativa San Marcos (San Marcos).
- Instituto de Ciencias Agroindustriales y del Medio Ambiente “ICAM” (Ubaté).
- Institución Educativa Luis López de Mesa (Bahía Solano, Chocó).
- Colegio Real Royal School (Barranquilla).
- Colegio Philadelphia Internacional (Cali).
Subcategoría 2: Universidades
- Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá).
- Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt (Armenia).
Categoría 4: ConservArte
Subcategoría 1: Colectivos o grupos culturales
- Asociación Unión Para la Protección Animal y Ambiental (UPPAA) (Pereira).
- Fundación Monterrey Ecohidrico (Bogotá).
- Festival Internacional de Cine Ambiental de Cali- FINCALI (Cali).
- Sinfonía Trópico (Bogotá).