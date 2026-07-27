El premio ambiental BIBO eligió a los 43 semifinalistas de la edición 2026

Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica y cultural del mundo. El Premio BIBO busca reconocer las iniciativas que ayuden a la conservación de esa riqueza. Foto: Instituto Sinchi

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La décimo sexta edición del Premio BIBO, de El Espectador, ya eligió a los semifinalistas. En total, el jurado conformado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), la Fundación Natura y Santiago Aparicio, experto en política ambiental y acción climática, escogió 43 iniciativas ambientales, de las 103 que recibieron este año.

Cada una corresponde a proyectos innovadores que generan impactos positivos en los ecosistemas y que demuestran que, al conservar la naturaleza, también se restaura el bienestar de los territorios y las comunidades.

El Premio BIBO agradece a cada uno de los participantes que enviaron sus proyectos, e informa que ahora iniciarán la selección de los 16 finalistas, y luego la de los ganadores. En esta edición serán 8 iniciativas galardonadas, que se darán a conocer el 20 de agosto en Bogotá.

Estos son los semifinalistas en cada una de las cuatro categorías, y subcategorías:

Categoría 1: Procesos comunitarios que restauran la paz con la naturaleza

Subcategoría 1: Cuidado comunitario de la biodiversidad en territorios marcados por el conflicto.

Programa de Aves Urbanas - PAU Colombia (Cali).

Sociedad Ornitológica de Córdoba (Tierralta).

Climalab (Bogotá).

Urbaser Montenegro (Montenegro).

Corpochingaza (La Calera).

Fundación Rivera Flórez (Mocoa).

Subcategoría 2: Líderes y lideresas ambientales

Cornare (El Santuario).

Fundacion ambiental ECO-S Colombia (Mosquera, Cundinamarca).

CAR Cundinamarca (Bogotá).

Veolia Colombia S.A.S E.S.P (Bogotá).

Trébola Organización Ecológica (Bogotá).

Categoría 2: Bioeconomía para el desarrollo de los territorios

Subcategoría 1: Grandes empresas

PepsiCo (Bogotá).

Ingenio Providencia (Bogotá).

ISA - Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (Medellín).

BASF Química Colombiana (Bogotá).

Postobón (Bogotá).

Colsubsidio (Bogotá).

Industria Licorera de Caldas (Manizales).

Subcategoría 2: Emprendimientos

Fundación San Antonio Unidos Somos Más (Florida, Valle).

Lagunas Adventure (Maripán).

Valopes Digital Services S.A.S. (Bogotá).

Candia Natural (María La Baja).

Dinamos Tesla Luces Ecológicas (Bogotá).

Subcategoría 3: Pymes

Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa SA ESP (Paipa).

RETINHER SAS (Montería).

Asociación de Agro apicultores y Piscicultores de San Agustín Huila (San Agustín).

Defrucol (El Banco Magdalena).

Categoría 3: Aulas que cuidan y transforman

Subcategoría 1: Colegios

Colegio Técnico Jose Félix Restrepo IED (Bogotá).

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Chinulito (Colosó, Sucre).

I.E. Integrado Joaquín González Camargo (Sogamoso).

Institución Educativa San Marcos (San Marcos).

Instituto de Ciencias Agroindustriales y del Medio Ambiente “ICAM” (Ubaté).

Institución Educativa Luis López de Mesa (Bahía Solano, Chocó).

Colegio Real Royal School (Barranquilla).

Colegio Philadelphia Internacional (Cali).

Subcategoría 2: Universidades

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá).

Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt (Armenia).

Categoría 4: ConservArte

Subcategoría 1: Colectivos o grupos culturales