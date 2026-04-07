En Boyacá una planta de biogás transforma la gestión de residuos en una solución ambiental

En Boyacá, una planta de biogás transforma la gestión de residuos en una solución ambientales. Foto: Urbaser

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A mediados de marzo fue inaugurada una planta de biogás en el Parque Ecológico y Tecnológico de Pirgua, una infraestructura clave para la gestión de residuos en Boyacá que recibe en promedio 600 toneladas diarias y beneficia a cerca de un millón de habitantes.

Más que un sitio de disposición final, Pirgua ha evolucionado hacia un parque ecológico y tecnologico, donde la gestión de residuos se integra con soluciones ambientales, innovación y procesos orientados a la sostenibilidad. En este entorno, la nueva planta incorpora una tecnología para la captación y manejo controlado del biogás generado por la descomposición de los residuos.

Ubicada en la vereda Pirgua, en zona rural de Tunja, la planta fue desarrollada para capturar y tratar los gases generados durante el proceso de descomposición, especialmente metano, uno de los gases de efecto invernadero con mayor impacto en el calentamiento global.

Actualmente, la planta opera de manera continua, las 24 horas del día, los siete días de la semana, con un caudal real de aproximadamente 850 metros cúbicos (m³) por hora, lo que equivale a gestionar cerca de 20.400 m³ de biogás al día y alrededor de 7,45 millones de m³ al año.

De la disposición final a la gestión integral

A nivel global, los sitios destinados a la disposición de residuos continúan siendo un componente esencial de los sistemas de saneamiento. De acuerdo con el Banco Mundial, cada año se generan más de 2.000 millones de toneladas de residuos, de los cuales cerca de un tercio termina en estos espacios.

En Pirgua, estos procesos hacen parte de un modelo más amplio de gestión integral, en el que los residuos son manejados bajo criterios técnicos que permiten su control ambiental. Con el paso del tiempo, la descomposición en ausencia de oxígeno genera lixiviados y biogás.

En este contexto, la planta de biogás permite pasar de un esquema tradicional de liberación pasiva de gases a un sistema de captación, conducción y tratamiento controlado, reduciendo emisiones fugitivas, mejorando el control de olores y fortaleciendo la seguridad operativa del sistema.

Una infraestructura con visión de futuro

Aunque el potencial del biogás incluye su uso como fuente de energía o como combustible, actualmente la planta está enfocada en la captación y manejo ambientalmente seguro del gas, mientras se avanza hacia futuras fases de aprovechamiento energético.

Este enfoque permite consolidar primero una operación estable y eficiente, sentando las bases para el desarrollo de soluciones energéticas a partir de residuos en el mediano plazo.

Además, el parque integra otras tecnologías ambientales, donde coexisten soluciones especializadas para el tratamiento de lixiviados, el manejo de gases y la gestión adecuada de residuos, articulando desarrollos de origen internacional con capacidades técnicas locales.

Impacto regional y trabajo articulado

Durante el evento de lanzamiento participaron entidades y autoridades que han sido clave en la consolidación del proyecto, entre ellas la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y ProBoyacá.

Sandra Meneses, gerente regional nororiente de Urbaser, destacó que este tipo de iniciativas permiten transformar la manera en que se gestionan los residuos. “Los residuos pueden convertirse en una oportunidad para generar soluciones ambientales. Este es un espacio que evoluciona hacia modelos más sostenibles”.

Por su parte, el gobernador de Boyacá resaltó el valor de la articulación institucional y territorial para hacer realidad este tipo de proyectos, enfocados en fortalecer la infraestructura ambiental del departamento.

Más allá de Tunja: una solución para 126 municipios

Con una operación que gestiona cerca de 214.985 toneladas de residuos al año, cualquier mejora en el control de emisiones tiene un impacto significativo no solo para Tunja, sino para toda la región.

La planta de biogás de Pirgua se posiciona así como una de las acciones más concretas en materia de mitigación ambiental en Boyacá, al tiempo que refleja una transformación más amplia: el paso de un modelo tradicional de disposición a un parque tecnológico y ecológico con enfoque en sostenibilidad.