En este 2026: entre corredores conectamos. Foto: Carrera Verde

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El próximo 12 de abril de 2026 se realizará la onceava versión de la Carrera Verde y en este 2026 se sobrepasará la visión de siembra de árboles y se enfocará en recuperar los ecosistemas de manera integral, orientando los esfuerzos hacia el fortalecimiento real de los ecosistemas que hoy enfrentan procesos de fragmentación, consecuencia de las actividades productivas a gran escala, principal amenaza para su permanencia y funcionamiento.

El Parque Metropolitano Simón Bolivar recibirá 8.500 corredores de todo el país, que participarán en las categorías 3k individual, 3k familiar, 5k competitiva y 10k competitiva. Cada paso será un aporte a la salud, el deporte y el ambiente.

Lo invitamos a leer. ¿Es “runner”? Es hora de fijarse en la contaminación del aire y en el calor.

“La Carrera Verde no solo es una competencia deportiva, es un llamado a la acción para proteger nuestro planeta”, indicó Clara Solano, directora ejecutiva de Fundación Natura.

Además, como desde hace cinco versiones atrás, este año la carrera tendrá una camiseta edición especial en homenaje a los procesos de bioeconomía que se realizan en nuestro país, destacando materias primas como: corozo, piangüa, pescado, marañón, achiote, jagua, cañaflecha, apicultura, palma estera, guadua, açaí, semillas, heliconias, mariposas, ranas, copoazú; los productos derivados y las personas que los transforman.

El proyecto ambiental

En este 2026: entre corredores conectamos y así resaltamos el papel clave que cumplen los corredores ecológicos dentro de los ecosistemas. Son franjas naturales que conectan áreas de altos valores ambientales permitiendo la movilidad de fauna y la flora, favoreciendo mejores indicadores de biodiversidad.

Para hacer posibles los corredores ecológicos es necesario promover acciones que garanticen y mejoren las funciones ecológicas, que a su vez supondrán un beneficio social tanto a corto como sobre todo a medio y largo plazo.

Pero las personas también se convierten en corredores ecológicos haciendo parte de la Carrera Verde, así que no te quedes por fuera e inscríbete ya a través de este enlace.