En imágenes: así se vieron algunas de las reciente nevadas en el país

Durante agosto se registraron varias nevadas en diferentes zonas del país, especialmente en lugares aledaños a los nevados del Ruiz y del Tolima.

Redacción Ambiente
15 de octubre de 2025 - 08:34 p. m.
Cráter La Olleta, en el nevado del Ruiz.
Foto: Ideam /Lyseth Chávez
A través de sus redes sociales, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) compartió las imágenes de algunas de las nevadas que se registraron en varios puntos de la alta montaña del país. Estas se suman a las compartidas hace unos días por Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), que informó que la semana pasada se presentó una de las nevadas más grandes del año en el Parque Nacional Natural Los Nevados.

Algunas de las zonas donde se registraron estos eventos son páramos, que hacen parte de los ecosistemas de alta montaña de Colombia, y que de acuerdo con PNNC, “son fundamentales para la regulación del agua, la biodiversidad y el equilibrio climático del país”.

🌳 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente?Te invitamos a verlas enEl Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

