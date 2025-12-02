En los Montes de María nace una agricultura regenerativa: Serena Wellness Plant

Productos Serena en sabor barranquilla. Foto: Cortesía

En Colombia, pocas regiones concentran tanta riqueza natural como los Montes de María. Su diversidad de suelos, biodiversidad y tradiciones agrícolas hacen de este territorio un epicentro para iniciativas basadas en agricultura sostenible, restauración ecológica y producción limpia. En este contexto nace Serena Wellness Plant, un proyecto que une ciencia, comunidades rurales y conservación ambiental para construir un modelo de agricultura regenerativa y bienestar.

Serena Wellness Plant es la marca insignia de Caribbean Green Power SAS, una empresa que ha decidido apostar por un modelo productivo consciente, basado en la protección del Bosque Seco Tropical y en la revitalización de los sistemas productivos locales. A través de prácticas de agricultura regenerativa, las familias campesinas han logrado mejorar la salud del suelo, recuperar saberes tradicionales y convertirse en proveedoras de productos orgánicos con identidad territorial.

El portafolio de la marca incluye flor de Jamaica, cúrcuma, albahaca, limoncillo y achiote, todos cultivados siguiendo principios agroecológicos. Estas especias naturales y plantas aromáticas son transformadas mediante Buenas Prácticas de Manufactura para garantizar calidad, seguridad y trazabilidad. La flor de Jamaica orgánica es uno de los productos más representativos, reconocida por su versatilidad gastronómica y sus beneficios para la salud, especialmente en infusiones naturales.

La iniciativa impacta directamente a mujeres rurales y economía campesina, dos pilares fundamentales del ecosistema productivo local. Más de 25 familias han participado en procesos de formación en Buenas Prácticas Agrícolas, manejo regenerativo de suelos, costos de producción, liderazgo y comercio justo. Estas acciones han fortalecido el rol de las mujeres en la cadena productiva, ampliando su autonomía económica y su participación en la toma de decisiones.

Uno de los mayores aportes del proyecto es la conservación ambiental del Bosque Seco Tropical. A través de alianzas estratégicas con organizaciones ambientales gubernamentales y no gubernamentales como la Fundación Envolver, La Gobernación de Sucre, y la Corporación Ambiental de Sucre (Carsucre), se han implementado acciones de restauración ecológica como la producción de biofertilizantes, la reincorporación de nutrientes al suelo y el establecimiento de sistemas agroforestales que reducen la presión sobre los ecosistemas, como también estrategias de visibilización con la participación en eventos locales y nacionales como la Cop16 y La Vitrina Verde en Cali donde representamos al Departanento de Sucre como Negocio Verde y en el Festival Súmate al Bosque de Montes de María, realizados en Sincelejo en sus dos versiones. Estos esfuerzos han permitido demostrar que es posible producir alimentos sin comprometer la biodiversidad.

La tecnología apropiada también juega un papel esencial. Los deshidratadores solares, equipos de molienda de precisión y biotecnología patentada (Trikofert SL) como microorganismos benéficos, control manual de arvences con equipos como guadaña (CERO uso de herbicidas) permiten obtener productos de mayor valor agregado sin deteriorar las propiedades del alimento y el entorno natural. Esto se traduce en productos orgánicos de calidad superior, competitivos en mercados urbanos como Bogotá, donde consumidores que buscan bienestar y alimentación consciente están cada vez más interesados en alternativas naturales.

Serena Wellness Plant recientemente llegada a Bogotá a través del aliado comercial Tu Tienda Virtual y Tu Tienda Virtual por Rappi, facilita que más personas accedan a especias naturales, infusiones y plantas aromáticas con impacto social y ambiental. Este ingreso al mercado capital fortalece la conexión entre la agricultura sostenible del Caribe colombiano y las preferencias del consumidor moderno.

La marca también participa activamente en eventos gastronómicos y ferias especializadas como Sabor Barranquilla y Expo Fitnes de Medellín, donde destaca por su origen responsable y su conexión con el territorio y el bienestar. Además, hace parte de la Asociación Raíz Caribe, conformada por 22 empresas del sector agroalimentos de Sucre, como también del Clúster Agloalimentario de Sucre que promueven la economía campesina y el comercio justo.

Cada compra de un producto Serena Wellness Plant es un acto de conservación ambiental y de bienestar colectivo. Quienes eligen estas especias naturales respaldan la restauración ecológica del Bosque Seco Tropical, el fortalecimiento de las comunidades rurales y la expansión de prácticas de agricultura regenerativa. En un mundo que exige coherencia entre lo que consumimos y lo que protegemos, Serena Wellness Plant representa una alternativa real, poderosa y transformadora.

Hoy, la marca se proyecta como un referente nacional en bioeconomía y producción limpia. Su visión es clara: seguir ampliando la red de productores rurales de conformidad con el aumento de su demanda, incorporar nuevas líneas de productos a base plantas aromáticas y profundizar su aporte a la conservación ambiental. Serena Wellness Plant es la prueba de que la agricultura regenerativa y el bienestar no solo pueden coexistir, sino florecer juntas desde un territorio que renace.