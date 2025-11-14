En Santa Marta construyeron un parque hecho, principalmente, con materiales reciclados

El primer “KIA Parks” de Colombia está ubicado en Santa Marta. Foto: Cortesía

Al lado del estadio Eduardo Santos, de Santa Marta, existía un lote subutilizado de 5.100 metros cuadrados. Este espacio ahora es un parque público que encontró en el material reciclado la materia principal para construir un espacio con criterios de inclusión, circularidad y diseño regenerativo.

El proyecto, llamado KIA Parks Santa Marta, integró canchas múltiples, zona pet-friendly, juegos infantiles en plástico reciclado, rampas y señalización inclusiva, además de módulos biosaludables. Está pensado para más de 3.000 usuarios al mes y para que sea una contribución directa a diez Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Más del 80 % del mobiliario proviene de materiales reciclados y 12,5 m³ de escombros reutilizados. Además, cuenta con ocho guayacanes sembrados que se suman al total del arbolado existente en la zona. El modelo declara además una reducción del 40 % de la huella de carbono frente a un parque convencional, 30 empleos generados, entre los que se encuentran 80 % locales y 23 proveedores, ocho de ellos samarios.

En gestión de residuos y movilidad, la jornada de lanzamiento registró 144 kg retirados en limpieza de playa y operación logística con flota 100 % eléctrica provista por la empresa KIA.

Más allá de la obra civil, GreenSouls, una empresa B que se ha destacado por convertir causas sociales y ambientales en verdaderos activos de valor para las marcas, estructuró la cadena de proveeduría con criterios de economía circular, lideró la gestión ambiental y midió el desempeño ESG del proyecto. La narrativa de sostenibilidad se apalancó con cápsulas educativas, timelapses, entrevistas y trabajo con creadores para ampliar el alcance en medios y redes.

“La sostenibilidad no es una campaña. Es un modelo que se construye, se mide y se comunica con propósito”, afirmó Camilo Jaramillo, CEO de GreenSouls, al presentar el parque como un ejemplo de cómo convertir causas sociales y ambientales en experiencias visibles y medibles que fortalezcan la conexión entre marcas y ciudadanía.

Los aliados proyectan replicar el modelo KIA Parks en otras ciudades del país y la región. El reto será mantener uso comunitario, estándares de operación y reportes ESG comparables en el tiempo para consolidar legitimidad.