En video: científicos registran a miles de peces gato escalando una cascada en Brasil

Un grupo de científicos en Brasil reportó una observación inédita en una cascada en el suroeste del país, donde se documentó el momento en el que miles de pequeños peces gatoescalaban una caída de agua de cerca de cuatro metros de altura.

Este hallazgo ocurrió luego de que los investigadores de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) fueron informados por un grupo de policías de la zona sobre un evento de migración de una especie de pez gato conocida como siluro abejorro (Microglanis cottoides) en el río Aquidauana.

“En rocas más aplanadas y horizontales, la agregación fue tan masiva que los especímenes se vieron uno encima del otro, apilándose en grandes cantidades. En los tramos verticales, el número de peces agrupados era menor, y la mayoría de los especímenes se veían trepando individualmente. Algunos especímenes se desplazaron por la parte superior de grietas en las rocas, incluso boca abajo, mientras que otros también escalaron objetos artificiales como un cubo de plástico”, detallan los autores del estudio.

Estas fueron algunas de las conclusiones de los investigadores que, luego de observar este evento por más de 20 horas, reportaron sus hallazgos en un estudio publicado en la revista Fish Biology.

De acuerdo con los biólogos, estos desplazamientos, realizados por una especie que mide cerca de 8,9 centímetros, ocurrieron durante la temporada de lluvias en la región y principalmente durante la noche.

Pero, ¿cómo consiguen estos peces esta hazaña? Según descubrieron los investigadores, estos peces gato utilizaban sus aletas como un ancla en la superficie de las rocas y, posteriormente, retorcían sus cuerpos para impulsarse hacia arriba. Además, se maneja la hipótesis, de acuerdo con el estudio, de que también utilicen un mecanismo de succión para escalar las cascadas.

Para estudiar este fenómeno, también se recolectaron algunos individuos, cuyo análisis reveló que, en su mayoría, eran adultos, por lo que realizarían esta travesía con el objetivo de reproducirse. A esto se suma que realizan esta escalada con los estómagos vacíos, como ocurre en otras especies que realizan migraciones similares como los salmones.

Según precisan los investigadores, es aún poco lo que se conoce de esta especie y sus movimientos en estos ecosistemas, por lo que este hallazgo permite ampliar el panorama de las múltiples formas en que la vida interactúa en entornos acuáticos.

“Estos resultados ponen de relieve la importancia de las observaciones de campo para comprender el papel ecológico de los pequeños peces migratorios y sus necesidades de conservación, especialmente en el contexto de las amenazas potenciales que suponen la fragmentación del hábitat y el represamiento de los ríos”, indican los autores del estudio.