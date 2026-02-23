En video: liberan más de 150 tortugas gigantes en las islas Galápagos

Dirección del Parque Nacional Galápagos Foto: Dirección del Parque Nacional Galápagos

Más de 150 tortugas gigantes juveniles fueron liberadas en la isla de Floreana, en el archipiélago de Galápagos, como parte de una iniciativa de restauración que busca reintroducir esta especie en esta región de Ecuador.

“Extinta a mediados del siglo XIX, la tortuga gigante de Floreana (Chelonoidis niger niger) había estado ausente en la isla durante generaciones. Su regreso representa un punto de inflexión y el inicio de una nueva fase de restauración ecológica dentro del Proyecto de Restauración Ecológica de Floreana, una de las iniciativas de recuperación de ecosistemas más ambiciosas realizadas en el archipiélago”, expresó a través de un comunicado la Fundación Charles Darwin, que participó en este proceso.

Su llegada a la isla coincide con la llegada de la primera temporada de lluvias en la zona, un ambiente propicio para esta especie. Con estas condiciones, las 158 tortugas, que tienen entre 8 y 13 años, han empezado a recorrer la isla.

Según explicaron las autoridades locales, la liberación de estas tortugas es el resultado de varias décadas de investigación. En particular, este proceso inició con investigaciones genéticas realizadas a principios de 2000 que revelaron que algunas tortugas en islas cercanas portaban la misma ascendencia de la Floreana. Este último linaje se creía perdido debido a prácticas como la caza de ballenas.

“La liberación de hoy representa la culminación de años de investigación genética y colaboración en conservación”, afirmó Hugo Mogollón, presidente y director ejecutivo de Galápagos Conservancy, organización que ha liderado la liberación de tortugas de Floreana junto al Parque Nacional Galápagos. “Al identificar tortugas en el volcán Wolf con ascendencia de Floreana y reproducir a sus descendientes, estamos devolviendo esta especie a su isla en una forma que refleja de cerca el linaje original, sentando una base científica crítica para la restauración de los ecosistemas de Floreana y la futura reintroducción de otras especies nativas”.

De acuerdo con los investigadores, la presencia de esta especie en estos hábitats promoverá el crecimiento de las plantas nativas, así como crear condiciones que permitan que los ecosistemas funcionen.

“También se espera que el regreso de las tortugas fortalezca las conexiones tierra–mar de Floreana. Al dispersar semillas y abrir hábitats, las tortugas ayudan a mejorar las condiciones de anidación y alimentación de aves, incluidas especies previstas para futuras reintroducciones. Las poblaciones saludables de aves marinas, a su vez, aportan nutrientes que sostienen los ecosistemas marinos circundantes, incluidos arrecifes de coral y pesquerías", indica la Fundación Charles Darwin.

