En video quedó registrada la visita de un jaguar al PNN El Tuparro, en Vichada

Imaginen visitar un parque natural de Colombia y que en su recorrido logren ver al felino más grande de América tomando un pequeño receso. Eso fue lo que le sucedió a un grupo de turistas que se encontraban en el Parque Nacional Natural El Tuparro, ubicado en el departamento de Vichada, cuando se cruzaron con un jaguar.

El grupo logró grabar el video mientras se encontraban realizando actividades de pesca. En ese se aprecia a Panthera onca, el nombre científico de la especie, acostado y sacudiendo su cabeza. Segundos después sigue su camino entre los árboles, mientras las personas lo observan a la distancia.

Para Parques Nacionales, la entidad que compartió el video, esta es una buena noticia, pues el jaguar solo habita territorios bien conservados, con disponibilidad de presas. “Los monitoreos en el parque evidencian alta ocupación de especies como la danta, el saíno, el cajuche y los venados, fundamentales para el equilibrio del ecosistema y para el uso tradicional de las comunidades indígenas Sikuani-Guahibo, Sáliba-Piaroa, Maku-Puinave y Curripaco”, explicó la entidad.

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en Colombia, el jaguar habita casi todo el territorio nacional: desde el Caribe y los bosques húmedos del Chocó, hasta la Cordillera de los Andes, la Orinoquia y la Amazonia. Esta última representa su más grande refugio en el país. Al menos el 90% del territorio contiene poblaciones de jaguares, según datos recopilados por el estudio Distribución y estado de conservación del jaguar en Colombia.

El reciente video fue grabado justamente en la Orinoquia, en El Tuparro, caracterizado por tener sabanas inundables, secas, bosques de galería, afloramientos rocosos y bosques de tierra firme. Estos son ecosistemas importantes también para otras especies como las dantas, los pumas, las toninas y las tortugas anfibias como las charapas.

Las amenazas del jaguar

Si bien, este felino es una especie clave para la regulación de la población de sus presa, y encontrarlo es un buen indicador de la salud de los ecosistemas, al igual que muchas otras especies enfrenta amenazas importantes.

Los jaguares han desaparecido del 46% de su territorio original y se encuentran extintos en países como El Salvador y Uruguay, según WWF. En el resto de la región, la especie está en estado de Casi Amenazada (NT) y sus poblaciones son decrecientes, según datos de la Lista Roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En Colombia, el área de distribución del jaguar se ha reducido en 39% del área original. Entre las principales amenazas para su existencia se encuentran:

La pérdida y degradación de sus hábitats.

Los conflictos con las personas.

El tráfico de sus partes.

