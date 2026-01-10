En video quedó registrado el momento en que un pequeño venado se enfrenta a un rinoceronte

El rinoceronte y estos venados conviven en el zoológico desde hace años. Foto: Zoo Wroclaw

El Zoológico de Breslavia, en Polonia, (Zoo Wrocław), compartió el curioso momento en que un pequeño venado se enfrenta a un rinoceronte de más 1.7 toneladas de peso. El video rápidamente se viralizó en redes sociales, y fue calificado como un acto de “valentía” por parte del muntíaco chino, el ciervo más pequeño de Gran Bretaña, aproximadamente del tamaño de un perro labrador.

En las imágenes se logra ver como el pequeño ciervo se acerca al cuerno del rinoceronte y lo persigue, mientras que el gigante mamífero se mueve de lado a lado, meneando su cabeza. El vídeo ya tiene más de 12 millones de reproducciones solo en el perfil del zoológico polaco.

Los protagonistas son balcer dadu w, el nombre oficial del ciervo, aunque los cuidadores del zoológico lo llaman “daddy Munchkin”, y Maruska, el rinoceronte. Estos animales han vivido juntos en este lugar durante años, tiene “habitaciones separadas”, pero un “patio común”. El zoológico explicó que lo que pasó es un comportamiento natural, aunque “muy raro”.

El caso que quedó grabado tiene una explicación: la pareja del ciervo estaba en celo y por esto, el pequeño individuo tenía altos sus niveles de testosterona, que activaron su instinto de dominancia. “¿Quién hubiera pensado que semejante guerrero podría esconderse en ese cuerpo diminuto?”, escribió el zoológico.

Por su parte, el rinoceronte lo tomó como una escena divertida. “Por suerte, es muy delicado y recuerda que pesa unas 100 veces más que su colega”, añadió el Zoo Wroclaw.

