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21 de julio de 2026 - 11:53 p. m.

Equidad para mujeres y jóvenes en las cadenas de suministro agrícola

Estas acciones se realizan en el marco del proyecto de Innovación en Cadenas Agrícolas Sostenibles (INCAS Global+), que es implementado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) con financiamiento del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

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