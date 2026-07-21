Equidad para mujeres y jóvenes en las cadenas de suministro agrícola
Estas acciones se realizan en el marco del proyecto de Innovación en Cadenas Agrícolas Sostenibles (INCAS Global+), que es implementado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) con financiamiento del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
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