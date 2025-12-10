Estas fueron las fotografías más graciosas de la naturaleza en 2025

High Five Foto: Mark Meth-Nikon Comedy Wildlife

Luego de recibir más de 10.000 fotografías, de 109 países, los Premios Nikon Comedy Wildlife eligieron a los ganadores de la edición de este año, las fotografías que muestran el lado divertido de la vida silvestre.

Estos premios fueron cofundados en 2015 por los fotógrafos profesionales Paul Joynson-Hicks MBE y Tom Sullam quienes tenían la idea de crear un concurso que fusionara la fotografía de vida silvestre con el poder positivo del humor, para promover la conservación de estos animales y los hábitats de los que depende.

“La competencia fue tan reñida como siempre”, dicen desde la organización de los premios. Sin embargo, la imagen de un gorila jugando se convirtió en la clara favorita del jurado, al ganar también el Premio en la Categoría de Mamíferos.

Estos son los ganadores:

Esta fotografía fue tomada durante un viaje a Ruanda a principios de este año, en las montañas de Virunga. El fotógrafo, Mark Meth, fue en busca de las familias de gorilas que habitan allí. El día de la foto se encontró con una gran familia reunida en un claro del bosque. “Los adultos buscaban comida tranquilamente mientras los jóvenes jugaban con entusiasmo. Un joven macho estaba especialmente entusiasmado por mostrar su talento acrobático: piruetas, volteretas y patadas altas. Ver su actuación fue una alegría pura, y estoy encantado de haber capturado su espíritu juguetón en esta imagen”, mencionó el autor de la imagen.

En la categoría de aves la imagen ganadora fue “Headlock”, que muestra a dos araos -aves marinas-, anidando en un espacio pequeño. “Los nidos estaban todos apiñados, lo cual no es una buena receta para ser buenos vecinos, ya que los araos son ferozmente territoriales”, explicó el fotógrafo Warren Price. “Las agresiones y las peleas son frecuentes por el espacio de anidación, y capturé esta imagen de este arao embridado con aspecto desconcertado, con la cabeza firmemente sujeta en el pico de su vecino. Me gustó cómo el arao miraba directamente a mi objetivo; sus ojos delineados de blanco resaltaban su situación”, agregó.

Esta imagen de Liliana Luca se logró después de que los turistas se marcharan de Nosy Komba (Madagascar). La fotógrafa se detuvo y se concentró en un grupo de sifacas coronadas (Propithecus deckenii), lémures endémicos de Madagascar. “Fue entonces cuando apareció, mirándome con ojos muy abiertos y curiosos, como cuestionando mi presencia... o quizás mi elección de ropa”, dijo Luca. “Con la gracia de un actor de teatro y la cadencia de un comediante, levantó la mano, la lamió pensativo y se detuvo a mitad del gesto, como si supiera exactamente lo que hacía”, agregó.

La fotógrafa Jenny Stock recuerda que mientras buceaba en Filipinas, este pequeño pez asomaba la cabeza constantemente por su nido. “Tomé algunas fotos y me encantó su cara descarada sonriéndome. ¡Qué cara tan expresiva!“, menciona. Esta especie de aspecto alegre, el blenio de rayas azules, mide unos ocho centímetros y tiene un mecanismo de defensa poco común: puede morder a un depredador que lo ataca e inyectarle veneno cuando se siente amenazado. El veneno causa mareos y desorientación, lo que reduce la capacidad del depredador para perseguirlo y comérselo.

Esta foto fue tomada a principios de la primavera de 2023. Las ranas macho salen para empezar a establecer su territorio en el estanque. “Tomé mi cámara y me acosté boca abajo, observándolas y tomando fotos”, recuerda el fotógrafo Grayson Bell. Cuando volvió a casa las revisó y esa, en particular, llamó su atención. “¡Todos pensamos que parecía que una rana estaba intentando bautizar a la otra!“

Esta fotografía ganadora recibe el nombre de “¡Sal a la pista de baile! -Zorros en una batalla de breakdance". La foto fue tomada en una reserva natural, donde es posible verlos en el día. “No soy muy fan del camuflaje. Aunque lo uso de vez en cuando, la mejor manera que he encontrado para fotografiarlos, especialmente a los jóvenes, es simplemente estar presente. Si les dedicas tiempo, descubrí que los zorros suelen sentir curiosidad o te ven como algo natural, no como algo peligroso”, dijo su autora.

En la fotografía se ve un alcatraz, un ave marina, en los acantilados de Bempton, Yorkshire, Reino Unido. El autor de la imagen es Alison Tuck, quien logró registrar el ave en un día ventoso en los acantilados durante la temporada de anidación.

La imagen fue tomada en el Parque Nacional Gombe en Tanzania, por Maggie Hoffman, donde se ve cuando una chimpancé joven se hurga la nariz y luego se lleva el dedo a la boca.

La imagen muestra un colimbo gorgirrojo, o colimbo chico, una especie de ave acuática que, durante la época de cría, presenta una distintiva garganta o cuello rojizo. Según el fotógrafo, Erkko Badermann, quien desde años le sigue la pista a estas aves, el colimbo “vuela bastante mal, y su aterrizaje suele ser muy inestable: busca el equilibrio con las patas estiradas hacia atrás y luego aterriza panza abajo”. Fue en ese momento cuando logró capturar la foto. “Me gusta decir que usan el agua como pista de aterrizaje. Esta vez, el ave vino directo hacia mí”, agrega.

Esta imagen fue tomada en el Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania, en septiembre de 2024, durante la estación seca, cuando la escasez de comida y agua aumentaron las tensiones familiares. “Una mañana, cerca de los Semetu Kopjes, encontramos una manada enfrascada en un animado enfrentamiento: cachorros hambrientos clamando por leche, madres cediendo brevemente antes de retirarse exhaustas”, cuenta el fotógrafo, Bret Saalwaechter.

Durante más de una hora, los cachorros siguieron a su madre por un kopje del Serengeti —esos icónicos afloramientos rocosos que salpican el paisaje—, alternando entre intentar mamar y jugar. El autor dice que cada vez que la madre rugía como manera de demostrar su desaprobación, los cachorros la perseguían, mordisqueándola y aullando para que les prestara más atención. Esto se repitió varias veces. Las leonas saltaron al kopje en busca de un momento de paz, pero sus crías la volvieron a perseguir y allí toda la manada empezó a rugir “en coro de rugidos y lamentos, dándome el momento perfecto para presionar el obturador”, agrega el fotógrafo.

