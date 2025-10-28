Estos serán los temas centrales en La Casa Humboldt, en Ibagué

La iniciativa Casa Humboldt Inició en 2024 durante la COP16 como un espacio de encuentro entre la ciencia, la cultura y la ciudadanía. Foto: Instituto Humboldt

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Como parte del V Congreso Forestal Nacional que se celebrará del 3 al 5 de noviembre de 2025, en el Jardín Botánico de la Universidad del Tolima, el Instituto Humboldt presenta una agenda en la que la ciencia, la sostenibilidad y la cultura pondrán a la biodiversidad colombiana como protagonista.

A través de La Casa Humboldt, un espacio de encuentro entre la ciencia, la cultura y la ciudadanía, que conmemora los 30 años del Instituto Humboldt, durante los tres días de encuentro los asistentes podrán disfrutar de una programación enfocada en la gestión forestal, la bioeconomía y la conexión social con los ecosistemas.

“El Tolima es una escenario de mucha importancia para la biodiversidad del país, no solo porque se registran más de 8 mil especies y porque fluye con el Río Magdalena, sino porque cuenta con una riqueza muy destacada. El 37% de las especies de mamíferos observados en el país están en este departamento, es ruta de migración de más del 10% de las aves observables y particularmente Ibagué registra cerca de 200 especies endémicas, lo que nos revela lo fundamental que resulta la conversación sobre la deforestación, el desarrollo y la conservación de estos ecosistemas de altísimo valor nacional”, destacó Hernando García, director general del Humboldt.

Como parte de la programación, los asistentes podrán conocer de cerca el trabajo científico que se realiza en la región, así como interactuar con espacios académicos y muestras artísticas como la Infografía viva: Tejido simbiótico, la exposición fotográfica: La poesía visual de los hongos, y la demostración: Conectando el dosel, en la que investigadores mostrarán cómo, utilizando técnicas y dispositivos tecnológicos, acceden a las copas de los árboles de Ibagué para monitorear su biodiversidad, invitando al público a imaginar lo que se esconde encima de los árboles.

Algunos de los eventos principales son el panel y exposición fotoetnográfica sobre la Sociobiodiversidad del Sur del Tolima, que tendrá lugar el lunes 3 de noviembre. Allí se hablará sobre cómo las identidades territoriales conservan la biodiversidad y generan modelos de sociobioeconomía. En la tarde, se explorará el Bosque Seco Tropical en Colombia, su biodiversidad, gestión y procesos de restauración ecológica.

Durante el martes 4 de noviembre se destacarán las herramientas de gestión y política forestal a través de la charla entre el director general del Instituto Humboldt, Hernando García; y del director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), William Klinger. Así mismo, se desarrollará una mesa de trabajo enfocada en los aportes del sector forestal a la planificación para la conservación de plantas en Colombia.

Posteriormente, el panel sobre CITES y especies maderables en Colombia abordará la gestión, los retos y las oportunidades de articulación. Finalmente, la jornada cerrará con el taller práctico sobre el SiB Colombia, explorando la estrategia para consolidar el Inventario Nacional de la Biodiversidad.

El miércoles 5 de noviembre estará dedicado a la conexión entre la naturaleza, la economía y la paz, con el panel: Del bosque al bienestar, una evaluación clave de los avances y desafíos de los Productos Forestales No Maderables (PFNM) y con el taller sobre Intersecciones para la construcción de paz ambiental, un espacio de diálogo y reflexión sobre el sentido y uso de este concepto en la construcción de política pública en el país.