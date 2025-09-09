Estos son los catorce proyectos ambientales finalistas del Premio BIBO 2025

La ceremonia del Premio BIBO 2025 se realizará el 25 de septiembre. Foto: Getty Images/iStockphoto - LeoMercon

El Premio BIBO 2025 ya tiene los catorce finalistas. El jurado, conformado por la Fundación Natura y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, eligió los mejores proyectos ambientales en cada una de las tres categorías.

El 25 de septiembre se realizará la ceremonia de premiación donde se darán a conocer las seis incitativas ambientales ganadoras en esta nueva edición del premio ambiental de El Espectador, que recibió inicialmente 230 iniciativas, de las cuales se eligieron 86 semifinalistas.

Categoría 1: Innovación y Bioeconomía

En la Subcategoría de Microempresas y pequeñas empresas publico privadas, los finalistas son:

Caribbean Green Power SAS , con el proyecto Serena Wellnees Plant calidad natural para un bienestar sostenible, que tiene como objetivo contribuir al bienestar de las comunidades rurales, especialmente de mujeres y jóvenes, mediante la generación de oportunidades sostenibles de ingresos y el fortalecimiento del vínculo con la tierra, a través de prácticas agrícolas y de producción responsables que reduzcan el impacto ambiental, protejan la salud de los consumidores y promuevan un equilibrio armónico entre el crecimiento empresarial y la conservación del planeta.

Fobergreen América Trading Company SAS, con el proyecto Fiber Green/ Hilos ,textiles e insumos de moda sostenibles. Esta es una marca que se enfoca en la producción de hilos ,textiles e insumos de moda con propiedades antivirales, biodegradables y sostenibles ,bajo conceptos de economía circular

En la Subcategoría de Microempresas y pequeñas fundación o negocios verdes los finalistas son:

Mujeres Ayakuná , con el proyecto Mujeres + Bosque Desarrollo Bioeconómico Territorial Inclusivo. Este es un proyecto que busca impulsar el desarrollo de un modelo de bioeconomía territorial inclusivo que, a partir del aprovechamiento sostenible de productos forestales no maderables del bosque, fortalezca la conservación de los ecosistemas, promueva el bienestar de las mujeres y comunidades locales, y garantice el equilibrio entre sostenibilidad ambiental, crecimiento económico y equidad social en el territorio.

Agrovicamp, con el proyecto Agro futuro verde: Biocovers y Nano biotecnología, para una agricultura circular y resiliente, que tiene como meta implementar soluciones innovadoras basadas en Biocovers y nano biotecnología que promuevan una agricultura circular, sostenible y resiliente, incrementando la productividad de los cultivos agroecológicos, fortaleciendo la seguridad alimentaria, la adaptación de los sistemas agropecuarios a los efectos del cambio climático, contribuyendo al desarrollo sostenible en Sucre y su proyección a nivel nacional.

En la tercera subcategoría de grandes empres público privadas los finalistas son:

Urbaser Tunja S.A. E.S.P. , con el proyecto La granja tacuara, que tiene como objetivo enaltecer y llevar el nombre de Cáqueza, Cundinamarca y Colombia a todo el mundo para que se conozca el valor del campo, la naturaleza y la diversidad de culturas, saberes y sabores.

Parque Acuático y de Conservación Piscilago, con el proyecto Bosque seco tropical de Piscilago. Este proyecto busca consolidar un modelo institucional de conservación del bosque seco tropical en el Parque de Conservación Piscilago, mediante acciones integradas de restauración ecológica, monitoreo biológico, educación ambiental y sostenibilidad operativa, que permitan recuperar y proteger este ecosistema estratégico en el alto Magdalena.

Categoría 2: Cuidado comunitario de la biodiversidad

En la subcategoría de fundaciones los finalistas son:

Corpochingaza, con su proyecto de turismo comunitario como alternativa de conservación en el Parque Nacional Natural. Este modelo integral combina la prestación de servicios ecoturísticos con procesos de educación ambiental, la sensibilización de visitantes y el fortalecimiento de la economía, a través de alianzas estratégicas con productores locales, muchos de ellos negocios verdes y otros actores del territorio, generando alternativas económicas sostenibles que contribuyen al bienestar de las comunidades y a la protección activa de los ecosistemas.

Fundación Impulso Verde Kuaspue, con el proyecto de Restauración inclusiva del bosque altoandino y preservación de los páramos, con una red de 16 viveros comunitarios indígenas Pasto y campesinos en Nariño. Su interés ambiental es reservar el recursos hídrico y la biodiversidad, restaurando el paisaje y sus servicios ecosistémicos, promoviendo el empoderamiento comunitario, en particular de las mujeres, la gobernanza local, la educación ambiental y la generación de medios de vida sostenibles.

En la segunda subcategoría de empresas público privadas los finalistas elegidos son:

Postobón, con el proyecto de contribución a la seguridad hídrica de la Subcuenca del río Palo en el departamento del Cauca, el cual busca contribuir a la seguridad hídrica, a la conservación de la biodiversidad y a la protección de los servicios ecosistémicos en la subcuenca del río Palo, mediante un modelo territorial, participativo e intercultural que promueva la restauración y protección ecológica, fortalezca la gobernanza del agua y contribuya a mejorar el acceso al agua potable para todos.

Saving the Amazon, con el proyecto Ecosistemas Vivos: sembrando el futuro de la Amazonía. Su meta es detener la pérdida del bosque tropical en la región del Guainía empoderando a las comunidades indígenas del resguardo Cayulamo, para fortalecer la gobernanza territorial, diversificar los medios de vida, mejorar el monitoreo forestal y la resiliencia comunitaria al cambio climático.

Categoría 3: Transformadores a través de la educación ambiental

En la subcategoría de colectivos o semilleros de investigación los finalistas son:

Corporación ConscienciaGreen, con el proyecto Gabby, ayuda el planeta una experiencia de impacto socioambiental. Su meta es promover la participación ciudadana a través de material cultural y audiovisual con énfasis en la sensibilización sobre el cuidado medioambiental que desarrolle un sentido de inclusión entre varios actores del entorno social

Corporación Museo de Historia Natural María Belén Rivera Gualy, con el proyecto Museo de Historia Natural María Belén Rivera Gualy (Museo Movil). Su objetivo es fortalecer la conciencia ambiental y el conocimiento sobre la biodiversidad colombiana a través de procesos educativos innovadores, inclusivos y territoriales, que inspiren a las nuevas generaciones a proteger los ecosistemas y valorar el patrimonio natural, utilizando estrategias pedagógicas como exposiciones, talleres y ejemplares preservados desde el Museo de Historia Natural María Belén Rivera Gualy.

Corporación Latin Latas con el proyecto Educación creativa para la acción climática: arte, residuos y transformación cultural, que busca diseñar e implementar procesos educativos innovadores que, desde el arte y la transformación de residuos, promuevan la conciencia ambiental, la acción climática y la cultura del cuidado en comunidades urbanas y rurales

Institución Educativa Santa Fe, con el proyecto, Los manglares de mi pueblo: “Un aula viva donde investigo, me divierto aprendo y desarrollo habilidades para la vida y la construcción de paz”. La meta es diseñar estrategias pedagógicas de conectividad socioecosistemicas para la vida y la paz que integren conocimientos científicos y saberes tradicionales sobre el ecosistema de manglar, promoviendo una educación interdisciplinaria en ciencias naturales y educación ambiental en la Institución Educativa Santa Fe del distrito de Turbo Antioquia

La segunda subcategoría “Profesores”, finalmente fue descartada por el jurado, ya que el objetivo era reconocer la labor individual de los docentes que inspiran en sus instituciones procesos educativos ambientales. Sin embargo, las instituciones que se postularon en esta subcategoría fueron evaluados en la subcategoría de colectivos o semilleros, por esto, en lugar de dos finalistas hay cuatro.

Desde Premio BIBO 2025 agradecemos a todo los semifinalistas y felicitamos a los 12 finalistas.