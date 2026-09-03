Estos son los ganadores de los Premios de fotografía Audubon 2026

Ganador de la categoría aves sin fronteras. Foto: Santiago Giraldo

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Esta semana, la National Audubon Society anunció a los ganadores de los Premios de Fotografía Audubon 2026. En su decimoséptimo año, los premios celebran impresionantes fotografías y videos que capturan la belleza de las aves y los desafíos que enfrentan, al tiempo que contribuyen a contar la historia de su conservación en el hemisferio.

Por segundo año, los jueces otorgaron premios a residentes de Colombia y Chile, así como de Estados Unidos y Canadá, destacando cómo las aves conectan a las personas de distintas geografías y ecosistemas.

Nueve premios fueron otorgados a residentes de Chile y Colombia y ocho más a residentes de EE. UU. y Canadá. Este año, además de USD 5.000, cada ganador del Gran Premio recibió un viaje a la Antártida con HX Expeditions para combinar observación de aves, conservación y exploración en un viaje único.

Otras distinciones incluyen el Premio Aves sin Fronteras, que representa aves con trayectorias migratorias que cruzan fronteras internacionales, y el Premio a la Conservación, que no solo ilustra los retos de conservación que enfrentan las aves, sino cómo abordarlos para que puedan ayudarlas a prosperar.

Dos paneles diferentes juzgaron las inscripciones de forma anónima y seleccionaron a los ganadores y menciones honoríficas para sus respectivas regiones.

Premios para los residentes de Chile y Colombia

Gran Premio: Francisco Castro Escobar, tucúquere

Premio Juvenil: Juan David Camacho Márquez, reinita del Canadá

Premio de Video: Nicolás Muñoz García, albatros de ceja negra

Premio Aves sin fronteras: Rodrigo González Pairoa, albatros de ceja negra

Premio a la Conservación: Santiago Pérez Rincón, loro orejiamarillo

Premio Plantas para las aves de Colombia: Santiago Giraldo, loro orejiamarillo y palma de cera del Quindío

Premio Aves en los paisajes de Colombia: Faber Mosquera Álvarez, guácharo

Premio Aves en los paisajes de Chile: Timothy Dhalleine, traro

Premio Aves costeras de Chile: Gonzalo Bertolotto Quintana, pingüino papúa

Premios para los residentes de EE. UU. y Canadá

Gran Premio: Jacqueline Burke, espátula rosada

Premio Juvenil: Ian Shultz, paloma bravía

Premio de Video: Piper VanOrd, garza azulada grande

Premio al ave hembra: Gail Bisson, serreta grande

Premio Plantas para las aves: Mike Henry, carpintero del Gila y cactus saguaro

Premio Aves sin fronteras: Nick Parayko, reinita de Tennessee

Premio Aves en paisajes: Liron Gertsman, rabijunco coliblanco

Premio a la Conservación: Josh Galicki, alcatraz atlántico

Muchas de las aves que se encuentran en Chile, Colombia, Canadá y Estados Unidos están en riesgo por amenazas como la pérdida de hábitat y el cambio climático. En línea con esto, Audubon trabaja para proteger aves como la espátula rosada, el tucúquere y la reinita de Tennessee mediante esfuerzos coordinados entre países y regiones para garantizar su supervivencia durante todo el año. Visite el sitio web para obtener información sobre las iniciativas en América Latina y el Caribe y el Programa Plantas para Aves de Audubon.

Los ganadores y las menciones honoríficas están disponibles en línea en inglés y español, y los ganadores serán destacados en la edición impresa de septiembre de 2026 en la revista Audubon. Las mejores 100 fotografías se anunciarán el 23 de septiembre de 2026, y se mostrarán selecciones adicionales en galerías digitales en el sitio web de Audubon a lo largo del año.

La inscripción a los Premios de Fotografía Audubon 2027 abrirá el 13 de enero de 2027. Visite el sitio web de Audubon para obtener información detallada sobre los concursos de Chile y Colombia, y de EE. UU. y Canadá.